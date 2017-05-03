中国将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策先行区--国土部

沪综指早盘下跌逾1% 穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透北京5月3日 - 中国国土资源部最新表示，经与河北省和雄安新区共同研究，国土部计划将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策的先行先试区。
国土部网站周三刊登上日会议内容称，重点从保障用地需求、土地供应政策、城市地质调查、不动产统一登记和土地税费相关政策等方面对雄安新区给予支持。
会议强调，将国土资源支持政策进一步落实落细落小，形成可操作、能落地的政策措施；建立与河北省、雄安新区的沟通对接机制，进一步完善国土资源支持政策。
同时，尊重基层和群众首创，支持雄安新区先行先试，探索推进国土资源管理体制机制和政策制度改革创新，激活资源要素，释放改革红利，增强新区发展动力和活力。
人民日报此前报导称，中国雄安新区计划将30平方公里启动区的控制性详规和城市设计面向全球招标，开展设计竞赛和方案征集。当地成立新区规划建设工作领导小组，实行书记、省长双组长制。
中国政府此前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透上海5月24日 - 国际物业顾问--高力国际周二稍晚发布报告，2017年一季度中国房地产投资市场交易量同比下降逾两成，但是鉴于中国经济继续成长，投资需求稳定，估计短期内国内的投资市场将会反弹，全年前景向好。