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中国财经 | 2017年 5月 3日 星期三 12:21 BJT

中国将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策先行区--国土部

路透北京5月3日 - 中国国土资源部最新表示，经与河北省和雄安新区共同研究，国土部计划将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策的先行先试区。

国土部网站周三刊登上日会议内容称，重点从保障用地需求、土地供应政策、城市地质调查、不动产统一登记和土地税费相关政策等方面对雄安新区给予支持。

会议强调，将国土资源支持政策进一步落实落细落小，形成可操作、能落地的政策措施；建立与河北省、雄安新区的沟通对接机制，进一步完善国土资源支持政策。

同时，尊重基层和群众首创，支持雄安新区先行先试，探索推进国土资源管理体制机制和政策制度改革创新，激活资源要素，释放改革红利，增强新区发展动力和活力。

人民日报此前报导称，中国雄安新区计划将30平方公里启动区的控制性详规和城市设计面向全球招标，开展设计竞赛和方案征集。当地成立新区规划建设工作领导小组，实行书记、省长双组长制。

中国政府此前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。 （完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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