中国最高法原副院长奚晓明一审被判无期徒刑--天津二中院

刊登在天津二中院微博的宣判称，1996年至2015年，奚晓明在担任最高人民法院相关职务期间，利用职务上的便利或者职务和工作中形成的便利条件，为相关单位和个人在案件处理、公司上市等事项上提供帮助，认可其亲属收受以及本人直接收受相关人员给予的财物共计折合人民币约1.15亿元人民币。