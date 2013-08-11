西藏发生5.7级地震 暂无损失报告--USGS

特朗普对习近平表示欢迎 贸易和朝鲜问题将是会晤主题

路透佛罗里达州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四欢迎中国国家主席习近平前往他在佛罗里达州的庄园举行面对面会晤。特朗普将在会晤中表达他的关切，指出中国应该约束其贸易行为并更加努力遏制朝鲜的核计划。