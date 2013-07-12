徐小庆回归：从债市到大类资产

* 离开中金公司沉寂数月后，徐小庆回归市场

* 他预计资金需求会收缩，并带动利率缓慢下行

* 因而货币政策在四季度可能会放松

* 国债期货将鼓励更多投机型或交易型机构参与

* 大宗商品已跌不动、债市则暂无机会

* 中国出现通缩的可能性更大

记者 毕晓雯

路透香港7月12日 - 对于徐小庆，中国债券市场的交易员和投资经理一点都不陌生，“我们这一代交易员基本上都是看着他的报告长大的”，上海一家券商的债券投资经理如是说。

在离开中金公司沉寂数月后，徐小庆重新回归市场。顶着“新财富”最佳债券分析师光环，又在最神秘的中国宏观对冲私募基金任职，他的一言一行倍受市场关注。

现任敦和投资有限公司宏观策略总监的徐小庆，此次亮相的首个观点，是建议中国未来的政策组合应为“降息＋升值（不主动贬值）”。该观点最早于5月从“人民币交易与研究”内部论坛传出后，立即引来市场热议，不少活跃在市场的学者专门撰文，对此观点展开多方面辩论。

针对在市场引发的这一争议，徐小庆在接受路透专访时表示，“中国什么样的利率水平合适？站在不同部门来看这个问题结论是不一样的...，但我认为最终要考虑什么样的利率水平能推动经济的增长。”

“也就是说，分析问题最后要能落地！”他称。

所有分析都要能“落地”是徐小庆做宏观策略的出发点，也就是说，无论怎么分析宏观，解读数据，最终要能落实到如何找到市场中下一个盈利点并抓住它。

正是这种穿透宏观迷局并把握市场盈利的能力，让徐小庆带领的中金固定收益分析团队，成为债券市场最喜欢的卖方之一。过去十年的新财富评选中，年年上榜，并三次摘冠。

“别的分析师来，我们的基金经理要叫才来听；但要是小庆来，不用叫，都按时过来了。”一家大型基金公司的基金经理说。

国家开发银行一位资深交易员这样评价徐小庆：他的分析一是强在有突破表象直达本质的宏观分析能力；二是融会了宏观经济与债券、大宗商品、外汇的多重视角，并兼具全球视野并融入本地智慧；三是虽不旨在当下交易操作，但利于机构长期方向把握。

这样的评价，令市场对徐小庆未来在大资产领域的分析，也同样充满期待。所谓的“大类资产”，广义上包括了现金、房产、大宗商品、黄金、债券、理财产品以及权益类资产等等。

“他是真正的固定收益市场最优秀的分析师，此前离开让所有债市的人怀念。”上述交易员说，“真的很高兴能再次听到他的真知灼见。”

而记者也随机对20多位交易员采访了同一个问题“最希望徐小庆做的是什么？”其中大多数回答，“希望他能写书，写分析货币政策和债券市场的书。”

**降息与升值的逻辑关系**

在接受路透专访时，徐小庆细致阐述了他对提出“降息＋升值”政策建议的逻辑关系。而对市场的不同意见，他认为，这是站在不同部门说话的结果，比如你从制造业、老百姓、房地产、地方融资平台等来看，结论肯定会不同。

“但最终的立足还是要看是什么样的利率水平，利于经济增长。”他称。

他认为，现在GDP名义增长虽然还有10%左右，但是企业的资本回报率现在实际只有大概6%，甚至都不到的水平。这个资本回报率跟整体贷款利率相比，实际上是偏低的。

“也就是说以这个利率去融资的话，实际上大多数企业是不能够承受的。”他称，“否则的话我们不应该看到现在这么大货币的增量，却推动不起来经济的增长。”

欲浏览中国住户和企业部门实际融资利率与GDP增速关系图，请点选： link.reuters.com/zax59t

他指出，如果能让利率比较低的话，企业在借钱的时候就能创造大量的利润，这个利润是可以把经济推起来的。但是如果说这个利率很高的话，大量利润是用于利息的支付，企业就没有办法能够挪动出更多的资金去做投资了。

而对于大家担心的降息会进一步刺激资金流向房地产及地方融资平台的担心，他认为，房地产靠利率是解决不了问题的，必须靠房地产税来解决；而地方融资平台是滥用政府信用的问题。

“由于滥用了政府信用，就不会去算回报能不能支付利息，认为政府肯定会还。”他指出，“不打破对政府预测的话，实际上利率再高，大家还会把钱往这个地方去砸。”

对于有关建议人民币汇率升值政策，徐小庆称，我并非说人民币有多大的升值空间，而是说未来政策层不会主动让人民币去贬值，而是会维持与美元汇率相对稳定性。而美元普遍对其他货币又是升值的。

“不会主动去贬的原因是因为在市场价格维持高位的情况下，如果你主动性地去贬，实际上会导致资本项目的加倍流出，这对整个社会的影响应更差。因为价格暴跌流动性会被动收紧。”他称，“所以，这个时候贬值不是一个合适的做法。”

他补充说，都知道美元正处在一个往上走的周期，其他货币贬值的压力本身就非常大。但如果你的利率水平慢慢降下来，人民币有可能在整个利率水平降下来的过程中，它或者会有小幅贬值的势头。或者反过来说，利率不一定降得很快，但海外利率上得很快，也会让你的升值压力有所减弱。

“因此，汇率更多应该是在利率上的主动，以及和海外利率变化上的一种被动性的适应，而不是主动性地在现在这些变量都没有调整的情况下就主动性地去贬。”他指出。

他并指出，从PPI来看，中国已经初步出现了通缩格局，至于为何与CPI“劈叉”，主要是大量企业宁愿亏损也要保持生产，借钱维持，借钱发工资，以为能扛过去就可以了，但如果工业品价格长期起不来，就会看到一部份企业退出，或出现重组兼并。

“这个时候，就会看到有企业员工被解雇，再经过传导，会看到CPI最终随着工业品下跌的情况一起出现。”

**市场资金的价和量**

擅长分析货币政策的徐小庆明确指出，目前货币市场的利率暂时很难下去，甚至不排除还会出现类似6月的市场利率向上脉冲的现象，而这种利率的脉冲更可能是由美国QE退出引发的被动式收紧。

“客观地说，下半年央行主动式收紧的可能性非常低，因为不上调公开市场央票的发行利率，发行量是上不去的，但央行又不会主动上调央票利率；也可以说，市场利率不回落，以目前面央票的发行利率，量是起不来的。”他称。

而从政策层面说，徐小庆认为，央行一直在强调稳健的货币政策不变，强调流动性总量没有问题，只是结构性的问题，也反映出央行不会主动上调央票的发行利率。

“因此，不会有央行主动性的收缩，但还会有跟6月份相似的被动型收紧。如市场已对9月美国退出QE的预期越来越强，美国的数据走好也越来越明显，在这个过程中，流动性有可能相对于上半年比较紧。”

但对于整个市场流动性的情况，他认为下半年央行货币政策重新放松的可能性较大。

“因为央行今年还是比较看重“量”的目标，随着表外业务的收缩，下半年社会融资总规模的量一定会下来，资金需求减弱，也会带动市场利率慢慢下来，这时候，央行放松的条件就具备了。”

“这个时间点，应该出现在四季度。” 他称。

欲浏览中国社会融资总规模与经济增长关系的图表，请点选： link.reuters.com/qec48t

**商品已跌不动，债券等机会**

徐小庆认为，目前大宗商品已经出现跌不动的迹象。全球包括欧洲，日本，还有美国，这几个比较大的发达经济体的经济数据都在往好的方向走，中国的需求也在恢复，至于商品价格为何还一直往下走，主要是因为工厂的产量非常大。

所以，他指出，由于产量过大钢价一直是下跌的。但现在政府提节能减排，不排除产量可能会有下降。而目前全球前一轮的商品大跌，已令一些商品达到了边际的成本水平。”

“所以，在这个位置上我们如果要减风险的话，应该警惕反弹的风险。”他称。

对于债券市场，他表示，不认为短期内债券市场有太大的机会。因为目前短期利率很难下。“你可以看到利率曲线短端整体比上半年要高，但长期的倒挂不太可能，这样对经济来讲也不好。”

**期待国债期货**

以前国债大量的配置都转向了商业银行，但国债期货推出之后，会鼓励更多的投机性或交易型的机构参与，因这类机构更加愿意把握因此出现的交易机会。

“国债期货推出后，我们这样的机构肯定会积极参与的。”他说。

他认为，期货推出后，一般会反过来影响现货，导致现货的交易更加活跃，所以5年期品种的收益率波动会加大，5年正好处于中间的位置，它的收益率波动既会影响短期也会影响长期。

他进一步解释，现在市场一般通过交易10年期国债来表达对未来的经济增长和通胀预期，但以后5年期国债可能由于期货的引入会更容易作为表达这种看法的交易型品种。

“信用投资，利用期货对冲利率风险，而不是利率水平，尤其是在基准利率上行信用利差缩小的时候。”他表示。

“此外，还有套利模式的盈利方式，寻找国债期货价格和最便宜交割债券或国债ETF之间的套利机会”，他说。（完）

(审校 屈桂娟)

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