雅安地震对中国整体经济影响不大--美银美林

路透北京4月22日 - 中国四川雅安周末发生7.0级地震。投资银行美银美林认为，是次地震震级偏小且发生在相对偏远地区，再加上汶川大地震震后重建提升了建筑物抗震能力，因此雅安地震重建支出预计远小于汶川地震、甚或玉树地震，对全国经济影响不大。

“根据迄今得到的伤亡数字和其它信息，预计雅安地震造成的经济损失和重建支出都可能远小于玉树地震，”美银美林在最新研究报告中称，“倘若雅安地震最终重建支出在100亿元人民币左右，那也就是四川省2012年GDP的0.4%，相当于全国2012年GDP的0.02%。”

该投行并详细解释称，是次地震雅安市区并未严重受损，被损毁最严重的是雅安市下属的芦山县、宝兴县和天全县，而这三个县的GDP总量也就是雅安全市的18%，人口占比为21%。

整个雅安市2011年国内生产总值(GDP)为350亿元，相当于当年四川省全省GDP的1.7%，相当于全国的0.07%；2011年雅安市总人口150万人，核算后人均GDP为2.3万元左右。

美银美林认为雅安地震对中国经济影响不大的另一个依据是，没有特别重要的制造业工厂位于雅安，这和2008年汶川地震有明显不同，譬如中国第二重型机械集团公司和东方电气集团就位于当时受到汶川强震冲击的德阳市。

“因此，雅安地震预计对中国工业生产不会带来什么大影响，”报告称。

雅安地震后，中国A股90家四川省上市公司和一家外省公司周日公告，披露各自受地震影响情况。绝大部分公司基本未受影响，有极少数公司公告略有损失，如新希望(000876.SZ)披露受损约2,500万元人民币。

美银美林并认为，由于雅安临近汶川，在2008年地震中也受到波及，灾后重建中建筑物质量有明显提升，因此是次雅安地震中并没有学校和医院建筑物垮塌事件发生。“汶川地震灾后重建活动，大大降低了雅安地震的伤亡人数，也将拉低重建成本，”报告称。

以下为中国2008年汶川地震、2010年玉树地震和是次雅安地震相关资料对比一览：

汶川地震 玉树地震 雅安地震

时间 2008年5月12日 2010年4月14日 2013年4月20日

震中位置 四川省汶川县 青海省玉树县 四川省雅安市芦

山县

地震等级 8.0级 7.1级 7.0级

震源深度 19公里 10公里 13公里

伤亡人数 6.9万人死亡，1.8 2,698人死亡，270 188人死亡，25人

万人失踪，37.4万 人失踪，1.2万人 失踪，1.15万人

人受伤 受伤 受伤(截至4月22

日)

直接经济损失 8,450亿元 260亿元

中央政府重建支 1万亿元 320亿元

出

资源来源：美银美林研究报告(完)

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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