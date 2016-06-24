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时事要闻 | 2016年 6月 24日 星期五 11:20 BJT

江苏盐城强对流天气已造成98人死亡 数百人受伤--新华（更新版）

(新增更多细节及背景)

路透北京6月24日 - 新华社周五最新报导称，江苏省盐城市强对流天气目前已造成98人死亡，数百人受伤。

周四（23日）14时30分许，江苏盐城市阜宁、射阳等地出现强雷电、短时强降雨、冰雹、雷雨大风等强对流天气，局部地区遭受龙卷风袭击，造成房屋倒塌、人员伤亡、道路受阻、农业设施受损等灾害。

报导称，至24日零时，阜宁境内的五条重点救援道路已全部恢复畅通。

国家主席习近平作出重要指示，要求全力组织抢救受伤人员，最大限度减少人员伤亡，并做好遇难人员善后和受灾群众安置工作。

目前，江苏省已启动自然灾害救助应急I级响应，各项抢险救灾工作正紧张有序地开展。

新华社周四晚间援引中央气象台消息称，预计24日江苏中北部阴天有阵雨，并将有20至50毫米的短时强降水，局地伴有8至9级雷暴大风天气；25日以多云天气为主。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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