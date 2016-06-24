江苏盐城强对流天气已造成98人死亡 数百人受伤--新华（更新版）

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
(新增更多细节及背景)
路透北京6月24日 - 新华社周五最新报导称，江苏省盐城市强对流天气目前已造成98人死亡，数百人受伤。
周四（23日）14时30分许，江苏盐城市阜宁、射阳等地出现强雷电、短时强降雨、冰雹、雷雨大风等强对流天气，局部地区遭受龙卷风袭击，造成房屋倒塌、人员伤亡、道路受阻、农业设施受损等灾害。
报导称，至24日零时，阜宁境内的五条重点救援道路已全部恢复畅通。
国家主席习近平作出重要指示，要求全力组织抢救受伤人员，最大限度减少人员伤亡，并做好遇难人员善后和受灾群众安置工作。
目前，江苏省已启动自然灾害救助应急I级响应，各项抢险救灾工作正紧张有序地开展。
新华社周四晚间援引中央气象台消息称，预计24日江苏中北部阴天有阵雨，并将有20至50毫米的短时强降水，局地伴有8至9级雷暴大风天气；25日以多云天气为主。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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