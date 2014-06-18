中国国务委员杨洁篪在河内会见越南官员

路透河内6月18日（记者 Ho Binh Minh） - 中国国务委员杨洁篪周三开始在河内与越南官员会面，双方试图解决中方在南海部署钻井平台引发的纷争。

会谈可能面临的挑战包括：仍在南海有争议水域的中国钻井平台以及中国要求越南对反华暴乱进行赔偿。

杨洁篪首先与越南副总理兼外交部长范平明举行了会谈。两人在记者面前握手，没有笑容，在记者离开前没有说什么。建筑物外没有悬挂中国或越南的国旗，按照惯例，有外国高级官员在河内参加会议时会悬挂国旗。

杨洁篪晚些时候将会见越南总理阮晋勇以及越南执政党负责人，随后参加范平明主持的晚宴。

双方没有计划召开新闻发布会。

海洋石油981钻井平台自5月2日开始部署在距离越南海岸240公里的南海海域，杨洁篪的访问是该钻井平台部署以来中越双方最高级别的直接接触。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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