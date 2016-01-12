中国财政部官员杨少林出任世行常务副行长兼首席行政官

路透北京1月12日 - 中国财政部周二称，世界银行已宣布任命杨少林担任世界银行首任常务副行长兼首席行政官，主管世界银行的机构战略、预算、风险管理、廉政、员工职业操守、信息化等业务。

据财政部网站新闻稿，杨少林现任财政部国际财金合作司司长，负责中国与多、双边开发金融机构的合作，包括筹建亚洲基础设施投资银行和金砖国家新开发银行等新机构。

另据新华社报道，常务副行长兼首席行政官是世行集团新设的一个职位，杨少林的任命将于2016年2月29日起生效。

世行同时还宣布刚卸任巴西财政部长一职的若阿金莱维于2016年2月1日起将出任集团常务副行长兼首席财务官。

这意味着，包括现任世行首席运营官的印尼前财长英卓华在内，世行首席行政官、首席财务官和首席运营官三个要职都由发展中国家的公民担任。（完）