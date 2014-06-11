国务院：打造长江经济带 通过物流行业发展中长期规划

路透北京6月11日 - 中国国务院周三召开常务会议，部署建设综合立体交通走廊打造长江经济带，讨论通过《物流业发展中长期规划》，并决定简化合并增值税特定一般纳税人征收率，减轻企业负担。

中国政府网引述会议会议内容称，从2014年7月1日起，将自来水、小型水利发电等特定一般纳税人适用的增值税6%、5%、4%、3%四档征收率合并为一档，统一按现行简易计税办法，执行3%的征收率。每年将为相关领域企业减轻税负约240亿元人民币。

会议指出，建设长江经济带，要注重发挥水运运量大、成本低、节能节地的优势，抓好综合立体交通走廊建设。加快实施重大航道疏浚整治工程，消除通行瓶颈，扩大三峡枢纽通过能力和干线过江通行能力，提升长江黄金水道功能。

同时，建设快速大能力铁路通道、高等级广覆盖公路网和航空网络，加强各种运输方式与港区的衔接，完善油气运输通道和储备系统，大力发展江海联运、干支线直达和铁水、空铁、公水等多式联运。

此外，推进内河船型标准化，研究推广三峡船型和江海直达船型，鼓励发展节能环保船舶。会议要求，要特别注重发展与环境相结合，在推进综合立体交通走廊建设中，切实加强和改善长江生态环境保护治理。通过基础设施共建共享，促进形成统一开放市场体系。

会议还通过了物流业发展中长期规划，确定了农产品物流、制造业物流与供应链管理、再生资源回收物流等12项重点工程，提出到2020年基本建立现代物流服务体系，提升物流业标准化、信息化、智能化、集约化水平，提高经济整体运行效率和效益。

会议指出，要推动物流企业规模化。推进简政放权，支持兼并重组，健全土地、投融资、税收等扶持政策，培育发展大型现代物流企业；要改善物流基础设施，完善交通运输网络，改进物流配送车辆城市通行管理，加快解决突出的“卡脖子”问题，提升物流体系综合能力。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。