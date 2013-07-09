中国兖州煤业兖煤澳洲私有化提议将面临严密审核

路透悉尼7月9日 - 中国兖州煤业(600188.SS)提议以1.99亿澳元(1.82亿美元)买断兖煤澳洲(YAL.AX)剩余股份，这将使兖州煤业控制更多煤炭供应。因煤价大跌，已使煤业资产更加便宜。

但预料兖州煤业将需要获得澳洲外资投资审核局(FIRB)批准，一名分析师指出，这项提议将抵触FIRB要求由澳洲企业营运的规定。

“我认为FIRB将必须非常仔细研究(买断提议)，因为这与FIRB目前的规定相左，”RBC Capital Markets分析师Chris Drew指出。

FIRB在2009年批准兖州煤业以35亿美元收购澳洲煤矿商Felix Resources Ltd，但附有严格条件限制，其中包括兖州煤业透过一家澳洲企业--兖煤澳洲，经营在澳洲的煤矿，兖煤澳洲总部需位于澳洲，且在澳洲进行治理。

当时要求兖州煤业在2012年年底前安排兖煤澳洲上市，将兖州煤业的持股比例降至70%以下，兖州煤业皆予以达成。

兖煤澳刬一名发言人拒绝置评，FIRB并未立即回覆。

兖州煤业表示，如果买断兖煤澳洲股权的提议成功，计划将兖煤澳洲私有化。兖州煤业提议以每股0.91澳元，收购兖煤澳洲的其余22%股权。兖煤澳洲在澳洲各地营运约十余座矿场，并且投资两座煤炭码头。

“他们可能对煤炭需求的走势有很大的把握，特别是在植根于全球最大的煤炭消费国的情况下。他们或许认为，他们在以非常便宜的价格获得额外的煤炭供应，”Patersons Securities分析师Andrew Harrington表示。

在兖州煤业公布兖煤澳洲私有化的计划后，兖煤澳洲的股价上涨了3.6%至0.73澳元。该项交易对兖煤澳洲的估值为9.05亿澳元(8.25亿美元)。

自兖煤澳洲完成与澳洲Gloucester Coal的合并、并于2012年6月上市以来，其股价已跌去一半。此项合并案后，兖煤澳洲和兖州煤业被要求至少每年向澳洲外资投资审核局就合规情况进行汇报。

兖州煤业称，私有化计划将使其能“更好地管理和运营完全一体化的业务，且会全面提升业务组合的效率。”

兖煤澳洲称，独立主管机构将首先开始尽职调查，并与兖州煤业进行详尽的讨论，然后才会给少数股东提出建议，而这一过程“将花些时间。”(完)

(编译 蔡美珍/兰秀娟; 审校 杜明霞/侯向明)

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