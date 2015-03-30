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时事要闻 | 2015年 3月 30日 星期一 19:20 BJT

中国还有400余名公民需要从也门撤离

路透北京3月30日 - 中国外交部周一称，目前122名中国公民已从也门安全撤至吉布提，仍有400余人需要撤离，并再次呼吁通过政治方式解决也门危机。

中国外交部发言人华春莹表示，中国军舰抵达也门，通过红海撤出中国公民。中国驻也门大使仍坚守岗位。

华春莹称，“我们与有关各个方面都保持着密切沟通，目的就是要确保中国公民尽快安全有序撤离。”

沙特阿拉伯驻联合国代表周五称，海湾阿拉伯国家合作委员会向联合国递交了一份决议草案，要求对也门境内破坏和平和政治进程的组织实行武器禁运。

华春莹表示，希望有关方面能够尽快通过政治方式来解决也门危机。

联合国安理会已经对胡塞武装占领也门大部分地区和机构发出谴责，敦促他们撤退，并表示支持也门总统哈迪，要求结束冲突。

华春莹还表示，“我们再次呼吁也门各方切实落实安理会有关决议和海合会倡议”。（完）

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