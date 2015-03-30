中国还有400余名公民需要从也门撤离

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
路透北京3月30日 - 中国外交部周一称，目前122名中国公民已从也门安全撤至吉布提，仍有400余人需要撤离，并再次呼吁通过政治方式解决也门危机。
中国外交部发言人华春莹表示，中国军舰抵达也门，通过红海撤出中国公民。中国驻也门大使仍坚守岗位。
华春莹称，“我们与有关各个方面都保持着密切沟通，目的就是要确保中国公民尽快安全有序撤离。”
沙特阿拉伯驻联合国代表周五称，海湾阿拉伯国家合作委员会向联合国递交了一份决议草案，要求对也门境内破坏和平和政治进程的组织实行武器禁运。
华春莹表示，希望有关方面能够尽快通过政治方式来解决也门危机。
联合国安理会已经对胡塞武装占领也门大部分地区和机构发出谴责，敦促他们撤退，并表示支持也门总统哈迪，要求结束冲突。
华春莹还表示，“我们再次呼吁也门各方切实落实安理会有关决议和海合会倡议”。（完）
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路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”