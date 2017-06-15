中国一达国际投资集团对意大利连锁超市Esselunga有兴趣--报载

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透米兰6月15日 - 意大利日报la Repubblica周四报导称，中国一达国际投资集团已正式对意大利第四大连锁超市Esselunga表示出兴趣。
一达国际投资集团向该连锁超市提出的收购报价为75亿欧元，高于私募股权基金黑石集团(BX.N)和CVC Capital Partners CVC.UL去年9月提出的40-60亿欧元的估值。该估值是在Esselunga创始人兼拥有者Bernardo Caprotti去世前给出的。
该收购报价对于该超市当前拥有者、Caprotti的第二任妻子Giuliana Albrera及他们的女儿Marina Caprotti较为意外；Marina Caprotti有意维持对该集团的所有权，并继续由现任执行长Carlo Salza管理。(完)
(编译 于春红; 审校 汪红英)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。