中国一达国际投资集团对意大利连锁超市Esselunga有兴趣--报载

路透米兰6月15日 - 意大利日报la Repubblica周四报导称，中国一达国际投资集团已正式对意大利第四大连锁超市Esselunga表示出兴趣。

一达国际投资集团向该连锁超市提出的收购报价为75亿欧元，高于私募股权基金黑石集团(BX.N)和CVC Capital Partners CVC.UL去年9月提出的40-60亿欧元的估值。该估值是在Esselunga创始人兼拥有者Bernardo Caprotti去世前给出的。

该收购报价对于该超市当前拥有者、Caprotti的第二任妻子Giuliana Albrera及他们的女儿Marina Caprotti较为意外；Marina Caprotti有意维持对该集团的所有权，并继续由现任执行长Carlo Salza管理。(完)