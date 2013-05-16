义乌拟月底推广个人跨境贸易人民币结算试点--报载

路透上海5月16日 - 据上海证券报周四报道，中国浙江省义乌市已在全国范围内率先开展个人跨境贸易人民币结算试点，月底还将召开动员大会，届时该项业务在义乌有望大规模铺开，且本次试点对个体工商户并未提及额度的问题。

报导援引一份名为《浙江省个人跨境贸易人民币结算试点管理暂行办法》规定指出，个人办理旅游、留学等服务贸易以及其他经常项目的跨境人民币结算业务，单笔收付资金在50万人民币以下的，银行可适当简化业务办理手续，前提是综合考量风险控制要求。

按照此前相关外汇管理规定，国内居民每年仅有等值5万美元的换汇额。报导并援引当地银行业人士介绍，在义乌经商的个体户只要具备真实、合法的交易基础，在跨境人民币结算上并无额度限制。

报导称，义乌个人跨境贸易人民币结算业务目前并未大面积铺开。义乌当地一位银行业人士表示，他所在的银行并未公开对外宣传，仅在私下对客户做了提示。

去年年底，中国人民银行总行批准义乌试点，选择在义乌试点，是源于义乌经济“小商品”和“国际贸易”两大特征。5月初，中国人民银行货币政策二司副司长郭建伟曾透露，正在研究个人跨境人民币结算业务办法，目前义乌已在试点，进一步总结经验后就可在全国推出。（完）

(发稿 吴芳/林琦; 审校 黄凯)

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