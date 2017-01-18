永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司

路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市(601933.SS)周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。

公告指出，永辉控股应承担的对价部分约1.65亿美元。除境外银行贷款及其他类债工具融资外，永辉控股拟现金出资约0.94亿美元。本次交易事项已经公司董事会通过，尚需有关监管部门备案；交易的外汇现金出资事项尚需外汇主管部门审批。

达曼公司在自有品牌开发、全球采购和零售端执行方面，具有专业能力和丰富经验。通过品牌开发、伽利略咨询、SAS、Omni，以及Interactions五大业务线，达曼公司帮助全球 51个国家的超过100家零售企业达成优秀零售业绩，所服务的客户来自14类零售渠道。

2015年达曼公司实现收入11.85亿美元，净利3,099.9万美元。去年前三季实现净利3,807.3万美元。

永辉超市称，公司不仅看好达曼公司在全球定制方面的资源优势，以及领先的零售技术和服务，更认同其科技内涵和先进管理理念。本次交易不仅将为公司构建全球供应链平台起到关键作用，更可结构性提升公司零售技术和服务能力，并能推动公司变革以及支持新业态、新业务的发展。

永辉超市周三早盘报5.05元，涨0.12元或2.43%。（完）