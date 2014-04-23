博客：中国都市年轻人成车企宠儿

记者 沈一鸣/Norihiko Shirouzu

全球汽车企业正在争先恐后地来满足中国都市年轻人的需求。这些人想有辆车以显得与众不同，但又不总是财力充沛到可以随意购买高档车。

在以大富阶层为主力推动下疯狂增长近20年后，中国汽车市场日趋成熟，但市场竞争依然激烈，汽车厂商不得不快速反应，以应对不断变化的需求趋势。

当下日渐兴起的购车一族，挣钱方式更加中规中矩，但也渴望有辆“与众不同”的车。

目前在这些人当中正在出现两种趋势，其一是对诸如福特(F.N)EcoSport等小型跨界SUV有强烈的需求，其二是对譬如奥迪(NSUG.DE)A3等买得起的入门级豪华车兴趣浓厚。上海32岁的补习学校老板周文熙（音）和杭州23岁的软件销售人员郭烨涛（音）就是这两种趋势的代表人物。

上海咨询公司Automotive Foresight的负责人YaleZhang称，这些都市年轻人会为中国汽车市场带来潜在“巨变”的影响。

“这些都市年轻人也分三六九等，有些年龄稍大一些，手头有钱，其他则都是普通上班族，”YaleZhang说。“但他们又有相似之处：想要与众不同，但又不一定有大把的钱来随意挥霍。”

郭烨涛近期贷款以11.58万元买了一辆EcoSport，安徽淮北22岁的办公室职员刘耀（音）向父母借钱，花6万元买了一辆长城(601633.SS)哈弗M4。

对于这些手头不太阔绰的都市年轻人，EcoSport自去年初上市以来一直是福特旗下一款颇受欢迎的车型。去年这款车型的销量为59,680辆，今年1-3月已经达到17,392辆。

在本周的北京车展上，标致雪铁龙(PEUP.PA)、现代汽车(005380.KS)以及海马汽车(000572.SZ)等汽车厂商将会发布新的迷你SUV车型，而雪佛兰已于本月早些时候在中国市场发布了小型跨界车Trax。

根据IHS，2010年在中国市场销售的微型SUV只有五款。到2020年，此类车型将会增至二十几款，销量则会超过88万辆，大大超过去年的345,650辆。

**买得起的豪华车**

有些都市年轻人的目标更高，他们中有些可能是小企业主，有些或许是高收入人群。

周文熙花了大约28万元买了一辆红色的奥迪A3。“奥迪车不招摇，而且A3是入门级车，价格也不是高的离谱，”她说。

在北京车展上，汽车厂商将会展出数款消费者可负担的入门级豪华车。

对于汽车厂商而言，关键的改变在于在中国生产更多此类车型，这样可令此类车型的价格降低，不需再缴纳高额进口税和其他税费。

一些全球豪华车品牌在进军中国市场方面姗姗来迟，现在则看到了中国市场在高档车方面蕴藏的潜力。

“如今有大波的人涌入，他们有可支配收入，对高档车兴趣浓厚，”日产汽车(7201.T)旗下英菲尼迪负责全球业务的总裁Johande Nysschen说。“对于我们和其他汽车企业来说，这意味着大机遇，因为这就是市场的力量。”（完）