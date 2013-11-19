余永定：中国目前没必要加快资本项目自由化步伐

路透北京11月19日 -中国社会科学院学部委员余永定周二称，中国目前没有必要特别提出加快资本项目自由化的步伐，是否放开要视中国金融体系而定。而中国和世界间还有一道长城，必须要内部做好准备再逐步加快开放。

财经网援引余永定在财经年会2014上的话称，赞成资本自由化和自由利率的的方向，但相关措施要逐步推进，要根据实际情况进行。

余永定指出，中国在过去1990年以来一直推行的渐进式的资本项目自由化，虽然有一些问题，但是基本是成功的。而作为一个原则，开放资本项目、推进人民币国际化也是赞成的。但这样一些过程要采取渐进方式，要因地制宜，不要教条主义。

他提到，三中全会公报中提出加快资本项目自由化这么一个提法，但中国仍要根据目前情况，根据国际形势，而且特别要看看国家内部的金融形势，金融体系到底是不是稳健，金融那些脆弱点是不是消除了。

“如果我们存在一系列问题，在这个时候突然开闸放水，危险是很大。”财经网报导援引余永定的话称。

余永定还称，中国和世界之间还是有一道长城，在长城保护之下，加速开放，然后再打开国门，这样冲击就最小。

中国上周五发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，扩大金融业对内对外开放，推动资本市场双向开放，有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，建立健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，加快人民币资本项目可兑换。（完）

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(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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