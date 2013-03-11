俞正声当选新一届政协主席 周小川、陈元等当选副主席

路透北京3月11日 - 中国人民政治协商会议周一选出了新一届主席和副主席等领导层，俞正声当选政协第十二届全国委员会主席，陈元和周小川等人当选为副主席。

俞正声现年67岁,去年当选中国共产党十八届中央政治局常委，为七常委中最年长者。他之前担任任上海市委书记职务。

路透此前报导称，周小川将继续留任中国央行行长一职.中国的部级干部有65岁的年龄限制，而政协副主席属于党和国家领导人,年龄将放宽。周小川今年65岁,过去十年一直担任央行行长职务.（完）