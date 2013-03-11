俞正声当选新一届政协主席 周小川、陈元等当选副主席

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透北京3月11日 - 中国人民政治协商会议周一选出了新一届主席和副主席等领导层，俞正声当选政协第十二届全国委员会主席，陈元和周小川等人当选为副主席。
俞正声现年67岁,去年当选中国共产党十八届中央政治局常委，为七常委中最年长者。他之前担任任上海市委书记职务。
路透此前报导称，周小川将继续留任中国央行行长一职.中国的部级干部有65岁的年龄限制，而政协副主席属于党和国家领导人,年龄将放宽。周小川今年65岁,过去十年一直担任央行行长职务.（完）
(发稿 谢衡; 撰稿 林琦; 审校 黄凯)
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透华盛顿4月5日 - 美国众议院共和党议员在国会春季休会前投票通过奥巴马医保(Obamacare)改革议案看似不太可能，白宫高层官员和主要共和党团体在周二晚间表示，需要进行更多讨论。
路透巴黎4月5日 - 法国中间派总统候选人马克龙保持领先优势，周二夜间他在电视辩论中与对手玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)就欧洲问题展开激烈辩论。此时距总统大选仅剩19天。