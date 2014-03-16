分析师看中国央行扩大人民币汇率浮动幅度

路透北京3月15日 -在人民币汇率过去一个月经历突如其来的双向波动之后，中国央行周六宣布扩大人民币即期波幅至2%，这标志完善汇率形成机制的改革在今年迈出了实质性的一步。

中国人民银行新闻稿称，自3月17日（周一）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。

以下为分析师评论：

--首创证券研究所副所长王剑辉：

央行此举应该是符合市场预期的。央行此前允许人民币有一定幅度的贬值，就是提前消化掉一些人民币扩大波幅后的贬值空间，减少扩大波幅后的市场冲击。现在央行真的宣布这一举措后，市场波动可能会小一些。

央行已经表明了利率市场化的时间表，汇率市场化也会跟上步伐。

我们认为今年的人民币会呈现先抑后扬的走势，随着中国经济企稳，今年人民币汇率还是会升值1-2%。

我们认为中国政府并不是希望以人民币贬值促出口来拉动经济增长，这并不符合中国经济结构调整的大方向。未来中国经济增长还是需要靠积极的财政政策，扩大内需来拉动。

--国开证券宏观经济分析师 杜征征：

基本符合市场预期，这是完善汇率形成机制的一部分，使其更透明化，且表现监管在审慎推进资本项目开放，并明确央行在汇率管理中的角色。不过我们预期，如果不是央行出手干预市场，可能市场不会真出现2%的波动。另，扩大波幅与未来人民币就会将形成贬值趋势不能划上等号，汇率的波动还是要看经济基本面的走势。预期今年人民币兑美元将是小幅升值，幅度1%左右。

--银河证券分析师 任承德：

汇率是与经济、地缘政治安全等因素密切相关，中国近期公布的经济数据比较弱，国际区域动荡始终存在，因此人民币汇率刚扩大波幅时，人民币兑美元应该是贬值的，这会造成热钱外流加剧，这对国内股市是负面因素，另外房地产市场亦会受到打击。

--国际金融问题专家 赵庆明：

“扩大汇率双向浮动区间”已经出现在克强总理今年的政府工作报告中，去年初央行领导就放出过口风，今日实施亦不算意外。到底会有什么影响还须观察实施后的市场表现。

我本人仍然认为简单地扩大浮动区间意义不大，真正让市场在汇率形成机制发挥作用、形成富有弹性的汇率，更主要的工作有三项：一是放松实需原则，充许投资投机性的外汇交易；二是退出常态式干预，放手即期交易做市商来做市；三是发展交易更加规范透明的交易所市场。如果市场自身的广度和深度无法得到拓展，单单放大波动区间，汇率的弹性不仅不会提高，反而会强化市场的一致性单边预期，导致汇率超调，对实体经济不利，也会导致跨境资本更异常的流动。

我本人预测货币当局能容忍的本波汇率向下调整的幅度为3%。如果出现连续跌停，则一定会通过控制开盘中间价的老旧手段来实现维稳。

--国泰君安宏观分析师薛鹤翔:

1）央行扩大人民币波幅是汇改的重要一步，从1%扩大至2%具有十分重要的意义，在实际中比之前三次扩大波幅更为重要，因为正常的汇率波动通常略高于1%。2）央行需要管理好预期，特别是近期上升的贬值预期。3）在人民币汇率弹性增强后，能够更好地吸收全球冲击，降低对国内货币政策的影响，使利率政策更能具独立性。

--中国社科院世界经济研究所国际投资室主任 张明：

这是在意料之中的，有之前一波贬值做为基础，央行也不会再有继续压低汇率的动力，短期内继续下跌或者大幅升值的可能性都不大，后期可能维持一个稳中有升的态势。经过此前的贬值，有效汇率得到适当回落，对于出口是有帮助的。人民币汇率趋稳后货币政策有条件更为宽松，不排除二季度降准的可能性。扩大波幅初期可能还用不上2%的上限，更多是在交易心理上有所放松。

交通银行金融研究中心 鄂永健：

第一，此次汇率波幅扩大的时机选择较好。此次央行扩大人民币汇率波幅，是在市场对人民币汇率走势存在一定分歧、资本流入放缓的背景下推出的，选择的改革时机较好，能有效避免波幅扩大后立即出现明显升值或贬值的现象。

第二，增强汇率弹性，促进人民币汇率形成有升有贬、波动运行的格局，是在我国经济增速放缓、国际收支趋向均衡等宏观经济条件变化下的顺势之举，有利于保持对外贸易和国民经济的稳定增长。

第三，2%的汇率波幅在世界范围来看仍然不大，不会对企业和金融机构带来显着冲击。并会促使企业和金融机构提高风险意识，积极运用各类工具进行汇率风险管理。

第四，当前市场对人民币汇率走势存在分歧，预计汇率波幅扩大后不会出现明显升值或贬值。当前我国经济存在一定下行压力，美国缩减QE改变全球资本流向，短期内人民币汇率可能继续呈小幅贬值态势。但鉴于我国经济总体将保持平稳运行，世界经济温和复苏也有利于贸易恢复，国际收支顺差尽管趋于收窄但仍会维持一定时期，中长期看人民币仍将保持小幅升值，但波动会进一步加大。

第五，在跨境资本流动日益频繁的情况下，汇率、利率市场化和资本账户开放改革之间关系紧密，应协同推进。下一步汇改的重点是丰富外汇市场产品、进一步完善市场基础建设；年内存款利率上限有望进一步扩大；部分领域的资本账户开放会加快推进。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

完全符合预期，央行酝酿已久，这么做是顺理成章，使得汇率更有弹性，为人民币走出去做铺垫。企业早已经有风险意识，从1%扩大到2%是量变不是质变，企业能够应对。

--中国银行国际金融研究所研究员李建军：

意料之中，稍微快了点儿，但早改比晚改好，汇率不可能只升不贬，双向波动才是真正的市场。现在汇率6左右已经到均衡水平，意味着投机空间很小了，可以在此水准扩大波幅。从1%到2%已经扩大一倍，挺大一个事儿了，一种汇率不可能有太大的波幅，如果哪一天人民币有3-5%的波动，都可以说已经自由浮动了。在金融改革领域汇率迈出了比较实质性的一步，预示着新一轮金改以汇率为起点已经启动。

--中信策略毛长青团队:

今日央行表示，自2014年3月17日起，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。我们将调降热钱在我们的流动性分析框架中的重要性。

1）央行放宽人民币汇率波幅在近期数据中已经有所体现。如果说前段时间人民币汇率贬值主要是央行主导的行为，并造成了流动性泛滥持续至今，那么最近人民币贬值更多是热钱流出叠加上央行不干预导致的。本周EPFR全球基金流流出中国股市近9亿美元，达到历史最高水平，且NDF隐含的人民币贬值预期迅速上升。但是伴随热钱的流出，宏观流动性却持续宽松格局，印证了央行有意放宽了人民币汇率波幅区间，减少对汇率的干预，使得热钱对于宏观流动性的影响显着下降。

2）在现阶段央行选择扩大汇率的波幅主要原因是目前是人民币汇率自由化很好的窗口。在经济低迷的状况下，任由人民币贬值一方面能够刺激出口起到稳增长的作用，且放宽人民币波动空间使得热钱流出不会对流动性造成负面影响，至少使得其不会成为遏制经济的因素。

3）虽然我们认为热钱流出对于宏观流动性的边际影响下降，但是我们依然认为二季度宏观流动性会出现环比收紧，整体宏观流动性将回归至中性的格局，主要原因在于我们认为货币政策不存在放松空间，利率水平将跟随通胀上行。

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩:

扩大波幅作为汇改的一个步骤完全在意料之中。扩大波幅本身会使汇率走势在市场中产生不同的预期，推动不同的市场主体改变以往的策略，根据自己的需求和判断来持有、卖出外汇。尤其是今年以来在资本帐户开放、可兑换进程的推进有所提速，这在边际上都会让持有外汇的意愿上升。做为金融机构来讲，能够更充分地利用波动空间的扩大，从而发展更多的衍生产品，帮助企业个人规避汇率风险、进行投机投资。

预计年内汇率会在6.0-6.24元的区间波动，6.24元是2012底到2013年初左右的水平。扩大波幅后，日内的波动幅度可能会更大。如果前期一些没有调整完毕的头寸被触发，不排除在未来一个季度内，就出现触及2%上限的情形。

波幅扩大后，央行如果真的减少常态化的市场干预，真正达到让市场左右汇率的目标，那首先会让外汇占款下降。这会使央行货币政策的有效性得以提升，减少受资金流动对政策的影响。外汇占款如果下降，那今年13%的M2增幅目标怎么保证？这可能是央行需要考虑的，比如说采取再贷款等方式，这个还有一些不确定性。调降存款准备金率的可能性我还是比较谨慎，一般来说存准是用来应对外围动荡而进行的干预，如果不具备这些条件，那其他的方式可能会更有效果。

民生证券宏观组 管清友、李衡：

这是人民币汇率制度改革的又一重要举措。我们认为有以下几点值得关注。

1、市场对于这一改革应当有所预期，2月中旬以来人民币兑美元汇率贬值1.3%，并且双向波动幅度明显扩大，传递出央行可能要扩大汇率波动幅度的信号。

2、下一阶段人民币汇率将在波动中出现小幅贬值。一方面，人民币汇率的中期走势出现重大逆转，我们在2014年1月8日的报告《国内利率中期走势分析框架的进一步说明——利率、汇率与实体经济系列研究之三》中列出五个方面的证据论证，人民币升值预期发生重大逆转，过去持续多年的人民币单边升值阶段已经结束。另一方面，从短期来看，美国经济处于复苏阶段，年内QE将彻底退出并且加息预期可能逐渐升温，利率呈现上行趋势，中国经济则处于下行阶段，并可能在年内降息降准，人民币贬值的可能性较大。

3、汇率波动幅度的扩大并不意味着人民币汇率将完全由市场决定，央行仍然可以通过中间价的设定，对于人民币兑美元汇率走势保持较强的影响力。人民币兑美元汇率不会在短期内出现大幅贬值、也不会出现大幅升值。

4、央行发言人提到，下一步央行将“基本退出常态式外汇干预”，这给汇率政策留出灵活空间。货币政策将获得更大的独立性，货币政策操作空间也将加大。如果央行能够真正退出常态式外汇干预。货币发行机制也将发生重要的变化，过去多年来通过外汇占款创造货币的机制将退出历史舞台。存款准备金率将逐步下调，有利于增强商业银行的盈利能力。在高存款准备金率下催生的影子银行、同业业务非正常发展的现象也会得到缓解，降低银行系统风险。

兴业证券宏观团队：

1）解释过去：确认了我们对2月下旬以来人民币贬值原因的推测：为扩大人民币波动区间做准备。

2）展望未来：资本项目开放大背景下，人民币不能产生趋势性贬值预期的大逻辑是不变的。因此，即使因为面子问题，央行不太可能立即启动中间价的升值，但至少可以认为，中间价这轮的贬值进程已过大半了。

3）对跨境资本流动的看法：即使在前期人民币快速贬值的过程中，我们与海外投资者交流下来，发现其对于人民币中长期看好的比例仍然很高，实际上近期远期市场已经出现了贬值预期高位回落的情况。叠加上近期MSCI宣布可能会在2015年中期将A股放入MSCI新兴市场指数，进一步增加了中国资本的配置价值。因此，即使短期内资本流动不会立即出现加速流入，但资本撤出的压力应该是缓解了。

4）对负债端管理的建议：由于日内交易波动区间扩大，如果阶段性出现如本次这样两三周的贬值区间，则对投资者头寸控制上的要求会提高。换句话说，央行的行为，倒逼投机人民币升值的投资者，需要进一步扩大负债端久期，以防头寸被打爆，这也符合央行不喜欢短期热钱流入/流出太频繁的态度。

**相关背景**

--国务院总理李克强誓言继续推进改革和反腐，但对经济下行压力的担忧亦溢于言表。在强调中国有能力保持今年经济运行在合理区间的同时，他也坦承，中国既要稳增长、保就业，又要防通胀、控风险，还要提质增效，治理污染，“多重目标的实现需要找一个合理的平衡点，这可以说是高难度的动作。”

--针对2月份人民币汇率陡然贬值的走势，中国央行行长周小川提到，一个因素是市场参与者对2月贸易差额看法有分化，而金融市场对短期变化的反应亦很灵敏。但从央行的角度，更关注中期的趋势，短期的趋势未必能代表中期的趋势。

--国务院总理李克强在今年的政府工作报告中称，中国将深化金融体制改革，推进利率市场化，扩大金融机构自主定价权；并将扩大汇率上下浮动区间，推进人民币资本项目可兑换。

--中国央行副行长兼外汇管理局局长易纲日前称，一个国家受外部冲击影响的程度主要取决于该国的基本面，近期新兴市场表现分化，中国尚未看到资本流出的情况；汇率改革有利有弊，但总体上利大于弊。（完）

(发稿 路透中文部; 整理 李然/李文科 审校 黄凯)

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