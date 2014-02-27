人民币升值和成本上升侵蚀出口企业利润--报载

路透北京2月27日 -中国商务部主管的《国际商报》周四报导称，1月中国出口的增加并没有转化为外贸企业的利润，因人民币升值压缩外贸利润，且成本上升也令企业承压。

报导引述业内人士分析，人民币每升值1%，棉纺织、毛纺织、服装行业利润率将分别下降3.19%、2.27%和6.18%。

报导援引商务部发言人沈丹阳称，从调研了解到的情况看，现在很多出口企业，尤其是中小企业的日子总体上还是很艰难，因为利润很低。

他认为，1月进出口以人民币计价同比增长7.3%，以美元计价增长10.3%，增速差异是由于1月人民币相对于美元比去年同期升值了约2.9%，受此最直接冲击的就是众多出口企业。

去年人民币兑美元汇率累计升值2.91%，较上年的1%明显加速。而根据国际清算银行（BIS）数据，2013年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%亦明显提升。

报导还引述阿里巴巴集团旗下外贸综合服务企业--一达通的报告指出，2013年中小微外贸企业总体增长水平不佳，出口总额仅1.74%增速缓慢，同时全年资金压力相对较大。扣除汇率因素，全年出口商品价格指数几乎持平于上年，甚至有微微下滑的势头。

一达通副总经理肖锋表示，2013年中小微外贸企业整体增速缓慢主要受两个重要因素影响：一是汇率波动，二是成本高企。

本月以来人民币兑美元即期汇率出现大幅贬值，从上周三开始至今累计下跌近1%，今年年初至今的累计跌幅则为1.14%，目前价位已与去年全年价格中枢基本持平。

针对最近人民币大幅贬值的原因，中国国家外汇管理局周三首次公开解读称，近期人民币汇率走势是市场主体调整前期人民币交易策略的结果，属于正常波动。未来人民币汇率双向波动将成为常态，但跨境资金出现持续大规模流出的可能性较小。 (完)

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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