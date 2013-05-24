中国第三季扩大人民币汇率波幅的可能性较大--安盛

路透香港5月24日 - 法国安盛投资管理周五称，预期中国于第三季扩大人民币汇率波动区间的可能性较大，此举有助纾缓货币升值压力，料全年人民币兑美元升值幅度为3%。

安盛新兴亚洲经济师孙琦称，中国于第三季扩阔人民币汇率波动区间的可能性较大，因为目前市场对于人民币升值热情仍然高涨，如果近期扩阔汇率波动区间，使热钱流入中国情况加剧，政策实行困难。

“市场认为6月中美领导层会面将是人民币扩大汇率波幅的时点，但安盛认为不应过于政治化，现在市场热情仍然高涨，并非打开缺口的好时机。”他说﹐该行预期人民币单日上下波幅扩阔至2%，这样有助纾缓人民币升值压力。

人民币兑美元即期周五早盘在中间价创新高的引领下,首度突破6.13元,再度改写纪录高点.人民币今年以来已累计升值约1.6%.

安盛预期，今年人民币兑美元的升值幅度为3%，以今年以来累计升值1.6-2%计，余下时间再升值约1%，至6.05元。

根据路透4月的调查显示，人民币兑美元汇率将更多呈现双向小幅波动，未来一年料升值1.3%至6.12元。

孙琦指出，全球经济慢慢复苏，预料美元会继续走强，令到资金流入中国和新兴市场的压力减少。相信人民币汇率波幅扩大及人民币进一步升值对本土经济不会造成很大压力，尤其是市场正在慢慢适应中国国内生产总值(GDP)低增长过程。

安盛投资管理为安盛集团(AXAF.PA)旗下资产管理分支，截至2012年12月底止其管理的资产约5,540亿欧元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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