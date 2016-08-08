中国外汇交易中心人民币汇率指数上周下跌 CFETS指数止步四周连升

人民币小幅收升 特朗普就任在即市场观望气氛渐浓
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透上海8月8日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(5日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.65%至94.72，较2014年底则仍下跌5.28%。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为95.37和95.72，较前周分别下跌0.76%和下跌0.28%，较2014年底则分别下跌4.63%和下跌4.28%。
上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。
上周人民币兑美元即期涨0.14%，而美元指数上周上涨0.70%，因上周美国公布的就业数据非常强劲，市场再度预期美联储年内将升息；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌6.64%，而美元指数则累计上涨6.56%。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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