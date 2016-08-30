人民币微收跌至逾一月新低 美非农数据公布前汇价承压

路透上海/北京8月30日 - 人民币兑美元即期周二窄幅整理微收跌，刷新逾一个月新低；中间价则小幅升值。交易员称，美联储主席叶伦鹰派讲话之后市场将焦点转向周五美国非农数据，以判断美联储9月加息及年内加息可能性，短期人民币料仍承压，但跌势亦可控。

他们也指出，大行在6.68元附近适度提供美元流动性，汇价大部分时间运行在中间价上方。由于人民币资金面仍偏紧，境内美元/人民币掉期曲线上行，由短端带动推升长端。

“虽然央行放了钱，但是短端资金还是紧，市场预期也不会像过去那么宽松了。短端一上，各个期限就都坐不住了。”一外资行交易员称。

北京时间16:35，境内美元/人民币一周期掉期报29点，一个月期报145点，一年期报826点，较上周二分别涨3.20%、涨29.46%和涨8.68%。隔夜掉期报3.70点，一日掉期报4.95点，较上周四央行公开市场操作后明显上行。

亦有中资行交易员表示，今天市场波动不大，客盘对于购汇还是结汇比较纠结。而美联储加息预期较为反复，预计周五的美国非农数据将给出进一步指引。

全球汇市方面，美元周二持坚，仅略低于上日触及的高点，投资者目前等待将公布的新一轮美国经济数据，以判断其是否将强化美国联邦储备理事会(FED/美联储)近期升息的预期。

据路透调查访问89名经济分析师的预估中值显示，料8月新增非农就业岗位18万个，不及7月的25.5万及6月的29.2万。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.04%至94.13；SDR篮子指数微升至95.03，BIS篮子指数微升至94.86。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.68 6.679 -0.01%

中间价CNY=SAEC 6.6812 6.6856 0.07%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 209.44亿美元 200.05亿美元

日内波动幅度(pips) 53 日低6.6813 日高6.676

今年以来升贬幅度 -2.79%

2005年汇改以来升贬幅度 23.90%

一年期美元/人民币掉期 826

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.6906 6.6893

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.835 6.8258

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6793；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）