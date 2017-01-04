焦点：新年伊始CNH飙升刺激对冲基金止损 源于融资成本高亦彰显监管效力

2010年11月资料图，百元面值的人民币纸币和美元钞票。 REUTERS/Petar Kujundzic

作者 李文科

路透北京1月4日 - 和2016年初惨烈的股汇双杀相比，2017年的新年头一周人民币汇率先是偏稳，随即周三境外还掀起一波凌厉涨势，接连升破数个关口，直接刺激对冲基金纷纷止损。这显示中国监管层岁末年初的组合拳汇率政策开始初显成效，预期管理或就此驱退“贬值”心魔。

近期一直趋紧的离岸人民币流动性令离岸融资成本高企，或是撬动离岸汇率大涨的市场诱因，这或亦与政策方向不谋而合。从最近的人民币中间价，就可以看出监管层对汇率的强劲维稳意图，而离岸人民币流动性最近持续偏紧，加上之前央行在掉期市场上的操作到期等多种因素累积，加剧了离岸市场人民币的紧张局面，更是极大摧残着人民币空头的信心。

“多种因素共同作用的结果吧，不用单独强调某一个，其实这走势我不奇怪，...包括流动性等，”工银国际研究部联席主管程实指出。

因流动性持续收紧，香港离岸人民币周三盘中大幅上涨，创逾两周新高，日内连续升破6.95、6.94、6.93元关口。并与境内人民币即期倒挂，价差高达近300点。

市场交易员指出，此次CNH大涨是由于多因素累积，包括一直以来的人民币流动性较为紧张，且岁末年初中国监管层多个政策出台对空头产生一定的打击，预期管理力度加大收到了初步效果。

程实补充称，离岸人民币大涨还受到其他因素影响，包括美国市场发生变化，美股上周下跌等，以及美元指数回调预期放大，人民币对美元压力下降。

在他看来，年初市场普遍预期挤兑式外逃风险会推动人民币对美元快速破7，预期越一致，越容易落空。

自去年12月中旬之后，离岸人民币流动性持续偏紧，刺激隔夜Hibor利率频频走升。离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)方面，其中隔夜由周二的17.75840%回落81个基点至16.94767%；周二隔夜HIBOR已涨495个基点。同时一周期的HIBOR大涨52个基点至15.05433%，两周期HIBOR跌56个基点至13.83333%；一年期HIBOR跌4个基点至7.18917%。

人民币兑美元即期周三小幅收升，中间价则再下破6.95关口并创八年半新低。交易员称，中间价虽创出新低，但实际跌幅仍非常有限；而午后离岸人民币大涨，带动在岸汇价走升，非美货币上涨亦提供一定支撑，市场预计短期内汇率走势仍将持稳。

**CNH流动性紧张推高融资成本**

市场人士指出，由于香港CNH流动性紧张已经持续一段时间，这一情况得不到缓解，必然推高整体融资成本，那么香港离岸CNH大涨就并不意外。

CNH的人民币汇率涨跌现在已经不是简单的汇率问题，而是CNH的融资成本问题。

“今天（美元）跌得很狠，...猜测是因为昂贵的融资成本。”中资行香港从事CNH CCS的交易员指出。

的确，由于最近CNH流动性一直保持紧张，加上有央行之前的远期操作到期，虽然到期量远不如去年9月份，但在资金持续紧张的当下，亦会加剧离岸流动性状况。

亦有资深的交易员指出，不排除监管层在离岸市场出手的可能。

另有中资行香港交易人士指出，其实这一波升值跟之前一样，是因为流动性紧张所致，境内资金流出的通道越来越少，加上农历新年的季节性需求的影响叠加。

在市场和政策等综合因素作用下，CNH人民币一举走升逾300点，直接引发对冲基金止损盘，这亦成为离岸人民币加速走升的一股市场力量。

一旦对冲基金止损盘出炉，必然进一步刺激离岸人民币需求，本来已经高企的离岸人民币利率一定被推高，加剧人民币流动性紧张，从而令CNH人民币继续走升。

同样，离岸人民币大幅飙升在下午亦支撑境内人民币汇率。

“下午（美元）被砸下来了，大行也没有太多动作，主要是跟着离岸走，境内即期和swap都没有大行干预。”一外资交易员指出。

**驱退贬值心魔？**

由于当前美元仍比较强势，为了避免重蹈2016年初股汇双杀的覆辙，中国监管层在去年年底未雨绸缪，在容忍汇率更大波动和避免市场引发不安情绪之间做平衡，如期在年初个人购汇新一年额度打开之前推出系列组合拳。

除了在官方媒体强调人民币汇率去年较大贬值的原因主要源于美元升值，而非人民币基本面因素，政策方面也进行了相应的调整，在个人购汇等实操措施方面进行更严格的规范，调低金融机构大额交易的报告下限，并严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动。

“此时收紧境外流动性并做干预，让人民币打破年初贬值共识，效果最好。”一位驻港的资深外汇专家指出。

显然，2017年初的人民币汇率仍是稳字当头，人民币汇率政策组合拳出台对贬值心魔产生一定抑制，境内银行间市场大行干预少见，仅对中间价进行适度过滤，彰显其明显维稳意图。

事实上，人民币汇率新年以来走势稳定，境内未现明显的购汇潮，也无需干预出手，整体购汇力道不及预期。而在境外，人民币流动性紧张延续，CNH汇价相当稳定，持续在6.9870下方300点左右的区间内波动，今日则一度大涨逾300点。

“可以说，又割了一把洋韭菜。”一位资深的业内人士指出。

市场预期，考虑季节性因素的作用，离岸人民币流动性紧张局面可能难以在春节前缓解，但能否在美元强势背景下真正打破人民币贬值的心魔，还有待市场检验。

2017年中国个人5万美元年度购汇额度仍维持不变，但银行细化了购汇流程，强调个人购汇不得用于境外购房等资本项下用途，违反者将列入“关注名单”管理，其当年及之后两年不享有个人便利化额度，并将依法移送反洗钱调查。（完）