人民币跨境放款点燃资本项下国际化“星星之火”

* 人民币资金跨境放款试点“星星之火”

* 跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点北京、上海潜行

* 人民币资本项目“国际化”实则悄然起步

记者 赵红梅

路透香港5月24日 - 在中国已运营15年的美国公司穆格(MOOG)，近日通过摩根大通从中国的主账户跨境向穆格新加坡分公司发放了一笔人民币贷款，在经过中国央行上海总部批准后，穆格已完成了该交易。

这是中国监管部门去年底推出一项跨国公司总部人民币资金跨境放款试点政策，向部分符合试点条件、总部设在上海的跨国公司给予一笔人民币跨境放款额度。此举是人民币资本项目国际化的小心尝试。而中国金融改革试验区--前海则于今年1月推出人民币的跨境双向贷款，但相对更宽松，由15家在香港的银行分支机构向在前海注册的15家企业人民币贷款，协议总金额约20亿元人民币。

而自去年底悄然推出的跨国企业总部外汇资金集中营运试点亦在上海、北京启动，中国监管层向这些试点的跨国公司放宽了跨境货币管制，上述“小步潜行”的举动意味着中国政府正逐步推进资本项目的便利化和跨境流通。

穆格公司亚太区财务总监S Subramanian表示，“利用这个全新的人民币跨境放款结构，穆格公司能够在批准的额度范围内利用上海公司的资金向境外关联公司出借人民币，从而满足公司整体的运营资金要求。部分上述资金用于研发适用于中国市场的创新型低成本设备。”

今年年初花旗集团中国分支机构亦在上海帮助一家欧洲食品企业完成了一笔跨国企业(MNC)人民币境外贷款，期限为一年期。去年11月，中国建行已向通用电气(中国)办理了1.5亿元人币跨境贷款，其后，渣打中国也替其跨国企业客户争取了33亿元跨境贷款额度，用于支持该客户中国区总部向其境外关联公司提供人民币跨境放款。

招商证券研究部宏观研究主管谢亚轩表示，此举是人民币资本项目可兑换改革进程加快的体现，即大型跨国公司直接投资项下便利化程度进一步提高，资本在集团内部已经很大程度上实现了自由流动。

“有序放开人民币跨境资本项下业务，可以使可兑换的步伐在稳的基础上迈得更大一些。”中国央行副行长胡晓炼此前亦在一次讲演中提到，本币资本项目跨境业务本身就是资本项目可兑换的重要内容。

截至去年底，中国累计办理跨境贸易人民币结算业务金额达到2.6万亿元，跨境直投人民币结算在2011年的累计金额达到201亿元，外商直接投资结算金额则是907亿元。

**逐步推进人民币资本的跨境流通**

此次在上海的“跨境放款试点”只是针对跨国企业中国区总部的自有人民币资金，国内企业（除前海）仍无法直接参与人民币跨境放款业务。

一位美国公司在华资金管理中心负责人表示，目前试点是跨国公司中国区域总部（如上海）向中国央行提交公司资金池留存资金与以往跨境资金流动明细、资金合法来源凭证等资料，经人行审核通过并给予人民币跨境放款额度，在额度允许范围内，境内企业与境外母公司（或关联公司）接签订放款协议。

中国目前处外汇管制与人民币资本项目尚部分可兑换，使得多数跨国公司中国区与境外母公司的资金池分开运营。公司境内资金返还境外账户的通行做法，一是依赖银行内保外贷等委托贷款业务，二则通过利润分红。

此外，国家外汇局去年年底亦对跨国公司外汇资金集中运营试点，目前已同意北京7家、上海6家中外跨国企业开展跨境资金归集试点业务，设置外债及境外放款额度，用于进行资金跨境双向流动的总量控制。外汇局今年还陆续将在两地筛选第二批试点企业“尝鲜”，而包括广东和湖北外汇局也已向外汇总局申请试点。

一位接近外管局人士对路透称，试点简化了跨国企业跨境资本流进流出中国的程序，跨国公司多余的资金可以无需逐笔审批而汇出境外，外币也可以汇入境内使用，这样一定程度上让人民币变得部分可兑换，资本账户有一定程度的开放。

试点突破体现在两个方面：一是资本项下，允许境外资金在境内归集、运营、管理，可集中调配境内成员企业尚未使用的外债和对外放款额度，境内成员企业亦可购汇偿还已使用的境内外汇贷款；二是经常项下，可开展经常项目集中收付汇和货物贸易轧差净额结算。

路透了解到，北京的跨国公司外汇资金集中运营试点目前正顺利开展，今年3月三星（中国）公司完成全国首笔净额结算业务，截至3月末，北京地区试点企业累计办理各类试点业务105笔，国际主账户收付汇20亿美元，国内主账户收付汇60亿美元，资金通道双向资金调配9.9亿美元。而上海率先试点的中国海运亦已通过中国银行全球现金管理平台，由境外子公司向境内归集了1，500万美元，同时由境内对外放款500万美元。

**新加坡人民币离岸中心开跑**

工商银行(1398.HK)(601398.SS)新加坡分行将自下周一提供参加行清算服务，意味着继台湾之后，今年第二个人民币离岸中心开跑。市场预期，以新加坡东盟唯一国际性金融中心的地位，以及发达的金融商品交易平台，后续发展不容小觑。

星展银行(DBSM.SI)经济师周洪礼说，“新加坡作为亚洲第二大的外汇中心，在对冲商品的发展上很丰富，很多跨国公司资金总部(treasury center)以及机构的交易中心都在那里，发展离岸人民币业务有其优势。 ”

根据汤森路透旗下IFR报导，星展银行、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)新加坡分行都计划推出人民币债券。汇丰的人民币债券将透过新加坡中央托管(Central Depository, Singapore)进行结算，并与Euroclear、Clearstream连结。

星展银行一位消息人士称，其债券推出将有助于发行者及投资者更加明了新加坡的人民币清算机制。但其并未透露债券年期、发行规模以及时间等细节。

中国与新加坡在今年3月将双边本币互换协议规模由1,500亿元人民币扩大至3,000亿元人民币，仅次于香港的4,000亿以及韩国的3,600亿。

欲浏览人民币近期走势，请点选(link.reuters.com/kyf97t)

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 24,880.3 72

2. 渣打银行 14,370.5 40

3. 法国巴黎银行 10,268.8 35

4. 工商银行 3,026.7 10

5. 中银 2,826.7 5

**本周市场动态**

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周三表示，至2013年4月对中港贸易以人民币支付比例逾10%的国家增加至47个，较去年7月增加了9%。同时，人民币在全球支付货币排名持平于13。

--英国驻华使馆中国区金融政策总监杨金龙(George Norris)称，英国或成七国集团(G7)中首个与中国央行签订货币互换协议的国家。英国央行正致力于同中国央行合作推动人民币国际化，做大伦敦人民币离岸市场，以获取更多收益。

--港交所(0388.HK)周一称，该公司计划推出跨境股票指数期货以及三支A股交易所买卖基金(ETF)为基础的股票期货，以进一步扩大其中国内地相关产品的组合。

--受惠于台湾人民币计价公司债(宝岛债)陆续发行，以及首档人民币计价基金正式投入市场，本周带动台湾人民币公司债附买回(RP)市场启动，初期一个月利率约落在1.5-2.0%间。（完）

(审校 张喜良)

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