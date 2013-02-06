中国加强汇市干预 应对人民币升值压力

《路透晚报》--3月31日
美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首会晤定下紧张基调。特朗普称，备受期待的全球最大两个经济体的领导人会晤“将是非常艰钜的”。预计这次会面还将涉及有关朝鲜和南海问题的分歧。中国外交部发言人陆慷未提供议程细节，但提及在促进双方贸易关系利益之际，需要观察大格局。
路透上海2月5日（记者 Gabriel Wildau） - 面对日圆和其他亚洲货币大幅贬值，中国当局加强对人民币汇率管控，并对抗人民币升值压力。
中国人民银行多次表明将减少干预外汇市场的意愿，去年大部分时间的市场趋势也证实了这点。
不过近几周人行加大了外汇市场干预力度，因担忧亚洲邻国竞相贬值本币以促进出口。
“中国人民银行的特色是，当情况不确定而且不明朗时，他们就会将美元兑人民币汇率控制在一个区间内，”美国银行新兴亚洲外汇和固定收益策略负责人Claudio Piron说道。
和以往的动作不同，过去两周人行指导人民币小幅贬值，尽管美元兑欧元下跌。当美元指数.DXY下跌时，人行通常会设定较高的人民币汇率中间价。
分析师和交易员称，人行改变做法的原因是对近期亚洲货币贬值作出反应。从去年10月到本周一，日圆兑美元贬值16.9%；韩元兑美元从1月15日到本周一期间下跌了3.6%。
1月14日人民币兑美元即期触及6.2124的记录高位，随后下跌0.35%，周一触及2013年低点6.2342，周二收盘价反弹至6.2294。
中国交易员称，尽管企业对人民币需求强劲，人民币近期还是有所贬值。
“客户对人民币的需求仍很大，仍有升值压力。不过汇率中间价看起来追随亚洲货币贬值的短期趋势。”一家大型商业银行的交易员在上海表示。
除了中间价引导，人行还从去年12月初开始加大入市干预力度。交易员一直表示国有银行大量买入美元，他们猜测这是人行的意思。
“中国人民银行重新干预汇市，2012年第四季度干预金额为340亿美元，”渣打银行经济学家王志浩周一在发给客户的报告中写道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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