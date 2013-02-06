中国加强汇市干预 应对人民币升值压力

路透上海2月5日（记者 Gabriel Wildau） - 面对日圆和其他亚洲货币大幅贬值，中国当局加强对人民币汇率管控，并对抗人民币升值压力。

中国人民银行多次表明将减少干预外汇市场的意愿，去年大部分时间的市场趋势也证实了这点。

不过近几周人行加大了外汇市场干预力度，因担忧亚洲邻国竞相贬值本币以促进出口。

“中国人民银行的特色是，当情况不确定而且不明朗时，他们就会将美元兑人民币汇率控制在一个区间内，”美国银行新兴亚洲外汇和固定收益策略负责人Claudio Piron说道。

和以往的动作不同，过去两周人行指导人民币小幅贬值，尽管美元兑欧元下跌。当美元指数.DXY下跌时，人行通常会设定较高的人民币汇率中间价。

分析师和交易员称，人行改变做法的原因是对近期亚洲货币贬值作出反应。从去年10月到本周一，日圆兑美元贬值16.9%；韩元兑美元从1月15日到本周一期间下跌了3.6%。

1月14日人民币兑美元即期触及6.2124的记录高位，随后下跌0.35%，周一触及2013年低点6.2342，周二收盘价反弹至6.2294。

中国交易员称，尽管企业对人民币需求强劲，人民币近期还是有所贬值。

“客户对人民币的需求仍很大，仍有升值压力。不过汇率中间价看起来追随亚洲货币贬值的短期趋势。”一家大型商业银行的交易员在上海表示。

除了中间价引导，人行还从去年12月初开始加大入市干预力度。交易员一直表示国有银行大量买入美元，他们猜测这是人行的意思。

“中国人民银行重新干预汇市，2012年第四季度干预金额为340亿美元，”渣打银行经济学家王志浩周一在发给客户的报告中写道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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