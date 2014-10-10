财经洞察：“存款偏离度”考核见效 9月中国M2增速如何计算存悬念

图为百元面值人民币现钞上的一枚硬币。 REUTERS/Petar Kujundzic

记者 毕晓雯

路透香港10月10日 - 中国银行业拉存款的时点大战，在监管层“存款偏离度”考核新规约束下已明显收敛，这也意味着中国金融数据逢季末便“上窜下跳”的顽疴得到缓解。但随之而来的一个问题是：9月末的广义货币供应量(M2)同比增速该如何计算？

通过采访及从理财产品市场的情况看，“偏离度”新规已起到效果。9月存款数将不会因此出现大的跳升，这将导致同比的基数--去年9月末的存款数过高，从而影响今年9月末M2同比增速的准确性。

因此从技术上说，由于去年与今年9月末的存款已不是可比口径，计算出的M2增速定然不准确；而不具参考性的数据，不论准确与否都会影响对经济走势的判断。

更直接地说，如果不对去年9月末的存款数做一个合理的调整，可能今年9月末的M2同比增速会下滑很厉害。

在月末“存款偏离度”不超过3%新规颁布以前，每逢3、6、9、12月末及季末的考核时点，各项存款数据的大幅波动已成固有的现象。这直接导致中国重要的金融数据--广义货币供应量失真，扰乱了决策层对经济状况的判断。

据路透此前报导，中国国务院总理李克强就曾在高层金融官员参加的会议上过问M2“上窜下跳”的问题。

央行数据显示，去年8、9月的月末人民币存款余额分别为101.46万亿和103.09万亿元，9月单月新增达1.63万亿元；而今年8月末的人民币存款余额为111.73万亿元。

银监会在此前的通知中称，银行月末的存款“偏离度”不得超过3%。给出的月末存款偏离度计算公式为：（月末最后一日各项存款-本月日均存款）/本月日均存款*100%。

在计算每季最后一月的月末存款偏离度时，“本月日均存款”的可计入金额不得超过上月日均存款*（1+最近4个季度最后一月日均存款增长率的均值）。月日均存款增长率＝（本月日均存款－上月日均存款）/上月日均存款*100%。

**偏离度考核是一道紧箍咒**

来看看新规之前的季末存款数：3月份新增3.67万亿元、4月份剧减6,546亿元；6月份新增3.79万亿，7月份又大减1.98万亿元。这几个月的M2增速也起起落落，6、7、8月分别为14.7%、13.5%和12.8%；央行设定的全年目标则为13%左右。

而新规颁布后的9月份，银行拉存款的战火已明显平息。从理财市场情况来看，整体显现发行量小、收益水平上升缓慢的局面，从侧面证明“偏离度”的考核指标已显现效果。

申银万国研究所的最新报告就称，理财产品市场并没有在传统的季末出现“量增价升”的普遍现象，这一方面是受债券市场利率下降的影响，别一方面则是存款偏离度考核使得揽储时间延长，收益率月底反弹力度有所收敛。

下周初中国央行就将公布9月金融数据，这也是新规实施后首次季末数据公布，新规效果如何？广义货币等一系列数据如何更具可比性？无疑将受市场广泛关注。

而据路透调查的28家机构预测中值显示，中国9月新增人民币贷款预计为7,350亿元，9月末M2同比增速基本稳定，料略升至12.9%。需求和供给共同制约信贷增长，但季末银行一般会加大贷款投放，对当月信贷增长有一定正面效应。（完）

(审校 张喜良)

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