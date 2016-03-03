借鉴金融危机期间维稳实践 打破人民币贬值一致性预期--专家

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海3月3日 - 中国金融四十人论坛高级研究员管涛称，1998年亚洲金融危机期间人民币维稳的成功实践值得借鉴，资本外流情形下汇率稳定并非没有可能，只是现在需要一个外力干预，打破一致性预期引致的集中购汇行为。
上海证券报周四刊登原外管局国际收支司司长管涛的撰文称，决策果断、措施有力是货币保卫战成功的关键，一方面监管当局稳定人民币汇率，同时还及时补漏洞、打击违法违规行为，并积极与市场沟通，稳定预期。
管涛还指出，当局还应牢牢把握改革开放的主动权。开放条件下并非不允许管理跨境资本流动，外汇管制正是亚洲金融危机期间实现稳汇率目标的重要制度保障。
“国际社会也是以成败论英雄。亚洲金融危机期间，人民币不贬值，…赢得了国际上的广泛赞誉，并从此真正奠定了人民币新兴世界强势货币的地位。”管涛称。
在亚洲金融危机期间，中国同样面临资本外流、人民币贬值压力，但在监管当局果断调整外汇管理政策，加强经常项目购付汇真实性审查、收紧资本项目用汇管理，并加大对违法违规的的执法力度，扛起“稳汇率”大旗，最终取得人民币汇率保卫战的全面胜利。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。