借鉴金融危机期间维稳实践 打破人民币贬值一致性预期--专家

路透上海3月3日 - 中国金融四十人论坛高级研究员管涛称，1998年亚洲金融危机期间人民币维稳的成功实践值得借鉴，资本外流情形下汇率稳定并非没有可能，只是现在需要一个外力干预，打破一致性预期引致的集中购汇行为。

上海证券报周四刊登原外管局国际收支司司长管涛的撰文称，决策果断、措施有力是货币保卫战成功的关键，一方面监管当局稳定人民币汇率，同时还及时补漏洞、打击违法违规行为，并积极与市场沟通，稳定预期。

管涛还指出，当局还应牢牢把握改革开放的主动权。开放条件下并非不允许管理跨境资本流动，外汇管制正是亚洲金融危机期间实现稳汇率目标的重要制度保障。

“国际社会也是以成败论英雄。亚洲金融危机期间，人民币不贬值，…赢得了国际上的广泛赞誉，并从此真正奠定了人民币新兴世界强势货币的地位。”管涛称。

在亚洲金融危机期间，中国同样面临资本外流、人民币贬值压力，但在监管当局果断调整外汇管理政策，加强经常项目购付汇真实性审查、收紧资本项目用汇管理，并加大对违法违规的的执法力度，扛起“稳汇率”大旗，最终取得人民币汇率保卫战的全面胜利。（完）