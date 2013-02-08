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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 17:50 BJT

全球汇率: 美元仍将是世界主要储备货币,未来料走强

他指称这是由于日本金融市场开放,日圆资本账户可自由兑换.

"日本外贸中有30-40%采用日圆结算,中国需要很多年才能赶上这个水平,"他表示.

他认为,某种程度上,人民币国际化的步伐不取决于中国对外输出多少人民币,而取决于中国经济的规模、开放程度和竞争力.

他还称,人民币成为国际货币的潜力很大,有人民币加入的多极货币体系有利于全球经济稳定.

"但我们必须明白,人民币跨境使用的目的主要是解决中国经济的一部分问题."他补充说.

金中夏还表示,尤其需要一提的是,人民币国际化能降低中国的货币失衡,这样更灵活的汇率调整就不会对实体经济带来意外冲击,而且外部失衡也可以及时有效修正.(完)

(编译 高琦/沈以文/田建华/李春喜; 审校 王洋/侯向明/艾茂林)
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