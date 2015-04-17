人民币触及近一个月新高后转而收跌

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京4月17日 - 人民币兑美元即期周五触及一个月新高后转而收跌，中间价则升破6.13元关口创逾两个月新高。交易员称，午后购汇盘汹涌，或因临近中下旬油盘开始购汇；此外，人民币早盘升至近期高点，部分客盘认为是较为合算的购汇价格，亦令汇价冲高回落。
他们并称，人民币经过前期急升后，目前处于盘整期，短期波动或仍将有限，除非有政策性因素推动。中间价三连升是对中国总理不希望人民币续贬表态的直接体现，但这只是淡化了人民币贬值预期，而油盘购汇等实需不可避免，总体看人民币仍不具备明显升值空间。
“现在已经是17号，临近中下旬了，所谓的油盘或者一些客盘也好，慢慢开始进入购汇的阶段。这个时间确实是比较容易出油盘的，油盘集中入单的时间比较晚，一般是在四点钟前后。”一外资行交易员说。
另一外资行交易员表示，隔夜美元指数.DXY大幅下滑，也帮助早盘人民币继续走强，但盘中也有获利了结盘，市场虽然认同总理关于人民币汇率的表态，但目前谈方向似乎还为时过早，预计人民币即期仍将维持区间运行。
今日人民币即期盘中高点至6.1873元，为3月20日以来高位；人民币兑美元中间价为6.1267元，为2月6日以来新高。
英国金融时报网站周三晚间刊登3月末对中国总理李克强的专访称，目前人民币总体上处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。
而关于人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）的话题仍在发酵，亦为人民币汇率持坚增添助力。
IMF总裁拉加德周四表示，中国开放资本帐和深化金融市场等经济改革计划，应有助于其符合加入IMF特别提款权货币篮子标准。
国际清算银行(BIS)最新公布，2015年3月人民币实际与名义有效汇率指数均续创历史新高， 并连续第10个月录得上涨，但实际有效汇率升幅呈现出放缓之势。
全球汇市方面，美元周五连续第四日下跌，接近一周低点，此前一系列美国经济数据表现疲弱，令美国联邦储备委员会(美联储/FED)在未来数月升息的预期蒙上阴影。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1978 6.1967 -0.02%
中间价 6.1267 6.1305 0.06%
成交额 160亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.17% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 113 6.1873 6.1986
2015年来即期升贬值幅度 0.10%
1年期美元/人民币掉期升水 1660
离岸人民币市场,北京时间17:18 今日 上日
1年期NDF 6.2825/6.2875 6.2817
CNH即期 6.1912/6.1942 6.1874
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 张喜良/林高丽)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数