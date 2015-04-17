人民币触及近一个月新高后转而收跌

路透上海/北京4月17日 - 人民币兑美元即期周五触及一个月新高后转而收跌，中间价则升破6.13元关口创逾两个月新高。交易员称，午后购汇盘汹涌，或因临近中下旬油盘开始购汇；此外，人民币早盘升至近期高点，部分客盘认为是较为合算的购汇价格，亦令汇价冲高回落。

他们并称，人民币经过前期急升后，目前处于盘整期，短期波动或仍将有限，除非有政策性因素推动。中间价三连升是对中国总理不希望人民币续贬表态的直接体现，但这只是淡化了人民币贬值预期，而油盘购汇等实需不可避免，总体看人民币仍不具备明显升值空间。

“现在已经是17号，临近中下旬了，所谓的油盘或者一些客盘也好，慢慢开始进入购汇的阶段。这个时间确实是比较容易出油盘的，油盘集中入单的时间比较晚，一般是在四点钟前后。”一外资行交易员说。

另一外资行交易员表示，隔夜美元指数.DXY大幅下滑，也帮助早盘人民币继续走强，但盘中也有获利了结盘，市场虽然认同总理关于人民币汇率的表态，但目前谈方向似乎还为时过早，预计人民币即期仍将维持区间运行。

今日人民币即期盘中高点至6.1873元，为3月20日以来高位；人民币兑美元中间价为6.1267元，为2月6日以来新高。

英国金融时报网站周三晚间刊登3月末对中国总理李克强的专访称，目前人民币总体上处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。

而关于人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）的话题仍在发酵，亦为人民币汇率持坚增添助力。

IMF总裁拉加德周四表示，中国开放资本帐和深化金融市场等经济改革计划，应有助于其符合加入IMF特别提款权货币篮子标准。

国际清算银行(BIS)最新公布，2015年3月人民币实际与名义有效汇率指数均续创历史新高， 并连续第10个月录得上涨，但实际有效汇率升幅呈现出放缓之势。

全球汇市方面，美元周五连续第四日下跌，接近一周低点，此前一系列美国经济数据表现疲弱，令美国联邦储备委员会(美联储/FED)在未来数月升息的预期蒙上阴影。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1978 6.1967 -0.02%

中间价 6.1267 6.1305 0.06%

成交额 160亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.17% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 113 6.1873 6.1986

2015年来即期升贬值幅度 0.10%

1年期美元/人民币掉期升水 1660

离岸人民币市场,北京时间17:18 今日 上日

1年期NDF 6.2825/6.2875 6.2817

CNH即期 6.1912/6.1942 6.1874

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 张喜良/林高丽)

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