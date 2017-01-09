余永定称人民币贬值不超过25%是底线 资本外流压力会继续

2010年11月，图为以人民币货币符号制作的活动道具。 REUTERS/Bobby Yip

路透北京1月9日 - 中国社科院学部委员余永定称，中国资本外流和人民币贬值压力会继续存在，这种压力到底会持续多久，现在还很难判断；但贬值的幅度不是没有边际，而是有一个底线，不能让汇率贬值超过25%。

和讯网援引其在财经中国2016年会上指出，随着外汇储备的逐渐减少，对于干预外汇市场的能力就越来越低，资本外逃的速度可能更快。如果贬值幅度过大，就进一步加强资本管制，中国有大量的外汇储备，“到最后的时间，我们有一个底线，不能让汇率贬值超过25%。”

“我们不应该害怕贬值，我相信贬值的幅度不是没有边际的，我们完全可以控制。...贬值不超过25%，这可以让我们有大量的弹药。”他称，底线是要保住的，不要为了稳定一两个百分点的汇率而消耗弹药。

余永定表示，中国目前大大地加强了资本管制，资本管制的必然结果就是使人民币国际化进程中断、倒退，“一带一路”也可能会因资本管制和外汇储备下降而受阻。

在他看来，中国的对外开放战略应该有所调整，一方面要继续坚持改革开放的方针；另一方面，必须做出某种调整，人民币自由化和资本化的进程要暂时休息，整顿好以后再重整旗鼓、重新出发。

余永定并认为，中国汇率的贬值是由许多基本因素决定的，这些基本因素不是通过打消人民币贬值预期就能解决的，不能认为预期是源头；结构性问题、周期性问题、信心问题等导致资本外流，于是进一步导致人民币贬值压力，并不是因为人民币贬值才出现资本外流。

对此，他表示，对待贬值要有一个比较合理的态度，一方面是加强资本管制，但资本管制肯定不是百分之百有效，肯定还有许多漏洞，很多资金会通过经常项目、贸易项目、资本项目外流，其解决办法就是停止干预外汇市场。

“原来我讲三个观点，现在是四个观点，汇率稳定、外汇储备、国家信用、人民币国际化，我们要保哪一点？选择是很清楚的，应该保外汇储备，应该保国家信用。在加强资本管制的情况下，人民币国际化的进程肯定受阻，这是没有办法的事情。”他称。

中国央行上周六公布数据显示，2016年末中国外汇储备降至3.01万亿美元的近六年新低，全年减少3,198亿美元，但降幅9.6%较上年的13%收窄。国家外汇管理局对此解释称，央行稳定人民币汇率是外储规模下降的主要原因；分析师则预计1月外储将继续走低。（完）