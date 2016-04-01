版本:
中国
中国财经 | 2016年 4月 1日 星期五 13:31 BJT

人民币不存在持续贬值的基础 继续积极财政政策--中国外交部

路透北京4月1日 - 中国外交部周五援引中国国家主席习近平会晤美国总统奥巴马时表示，中国将继续实施积极的财政政策，人民币不存在持续贬值的基础。

新华社引述中国外交部发言人就中美元首会晤中经济议题答记者问称，中国将坚定推进供给侧结构性改革，更好地开发国内需求特别是消费需求，保持经济运行在合理区间。

习近平在华盛顿会议中心会见奥巴马时表示，各国都不应采取货币竞争性贬值来刺激出口。中美应加强宏观经济政策协调，共同推动世界经济实现强劲、可持续、平衡增长。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐