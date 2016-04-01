人民币不存在持续贬值的基础 继续积极财政政策--中国外交部

中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透北京4月1日 - 中国外交部周五援引中国国家主席习近平会晤美国总统奥巴马时表示，中国将继续实施积极的财政政策，人民币不存在持续贬值的基础。
新华社引述中国外交部发言人就中美元首会晤中经济议题答记者问称，中国将坚定推进供给侧结构性改革，更好地开发国内需求特别是消费需求，保持经济运行在合理区间。
习近平在华盛顿会议中心会见奥巴马时表示，各国都不应采取货币竞争性贬值来刺激出口。中美应加强宏观经济政策协调，共同推动世界经济实现强劲、可持续、平衡增长。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。