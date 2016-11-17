中国社科院专家称经济基本面不支持人民币长期贬值 但目前确有压力

路透北京11月17日 - 中国社科院学部委员、前央行货币政策委员会委员余永定周四称，中国经济基本面不支持人民币长期贬值，但目前确实有压力，这种压力主要来源于国际收支的恶化和资本外流。

余永定在财经年会上指出，至于央行的政策，猜想是适度干预外汇市场，让人民币逐步有序贬值，达到均衡水平，与此同时加强资本管制。

“我不否定如果央行停止干预，短期内人民币会出现超调，但我认为我们有能力克服这种冲击。只有让汇率市场化了，才能摆脱很多枷锁专心致志做好经济结构调整。”他并认为。

他提到，中国必须要加强资本管制，个人购汇五万美元这个额度是不能改的，必须严格执行。

他并称，人民币缓慢贬值并不能消除人民币贬值的预期，在这种情况下资本市场改革就会受到影响，比如，要发展金融衍生品，锁定汇率风险，如果大家都认为人民币要贬值，没有交易对手，衍生品是很难发展起来的。

上周特朗普当选美国总统意外大幅推高美指，相应给人民币施加贬值压力，而监管层亦基本放任市场，香港离岸人民币一度跌破6.89元关口,人民币兑美元即期亦逼近6.88。人民币中间价罕见十连跌，且最近十个交易日，人民币即期、离岸人民币和中间价都下跌逾千点，跌逾1.6%，这在一向平稳为主的人民币汇率市场中并不多见。

不过昨日公布的10月结售汇数据显示资本外流压力略缓，主要是因为市场购汇前置，和监管层策略上宏观审慎管理。

人民币兑美元中间价周四报6.8692元，较上日下跌100点，创近八年半新低，并出现罕见十连跌，因上日美元指数一度触及14年高位。（完）