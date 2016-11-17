中国社科院专家称经济基本面不支持人民币长期贬值 但目前确有压力

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月17日 - 中国社科院学部委员、前央行货币政策委员会委员余永定周四称，中国经济基本面不支持人民币长期贬值，但目前确实有压力，这种压力主要来源于国际收支的恶化和资本外流。
余永定在财经年会上指出，至于央行的政策，猜想是适度干预外汇市场，让人民币逐步有序贬值，达到均衡水平，与此同时加强资本管制。
“我不否定如果央行停止干预，短期内人民币会出现超调，但我认为我们有能力克服这种冲击。只有让汇率市场化了，才能摆脱很多枷锁专心致志做好经济结构调整。”他并认为。
他提到，中国必须要加强资本管制，个人购汇五万美元这个额度是不能改的，必须严格执行。
他并称，人民币缓慢贬值并不能消除人民币贬值的预期，在这种情况下资本市场改革就会受到影响，比如，要发展金融衍生品，锁定汇率风险，如果大家都认为人民币要贬值，没有交易对手，衍生品是很难发展起来的。
上周特朗普当选美国总统意外大幅推高美指，相应给人民币施加贬值压力，而监管层亦基本放任市场，香港离岸人民币一度跌破6.89元关口,人民币兑美元即期亦逼近6.88。人民币中间价罕见十连跌，且最近十个交易日，人民币即期、离岸人民币和中间价都下跌逾千点，跌逾1.6%，这在一向平稳为主的人民币汇率市场中并不多见。
不过昨日公布的10月结售汇数据显示资本外流压力略缓，主要是因为市场购汇前置，和监管层策略上宏观审慎管理。
人民币兑美元中间价周四报6.8692元，较上日下跌100点，创近八年半新低，并出现罕见十连跌，因上日美元指数一度触及14年高位。（完）
(发稿 宿泱韫 撰写 李文科; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。