人民币早盘大涨逾200点子 国际美元走弱续淡化贬值预期

路透上海3月17日 - 人民币兑美元即期周四早盘大涨逾200点子，仍紧跟中间价表现。交易员称，美联储维持利率不变，打压美元指数至一个月低点，明显淡化人民币贬值预期；在维持一篮子货币整体稳定前提下，汇价料继续维持大区间波动。

他们并指出，早盘离岸CNH与在岸价差倒挂明显，曾短暂推升在岸结汇需求，但随着两地价差收窄，这种需求迅速离场；临近午盘在岸汇价基本维持在中间价下方40点子以内，大行也在6.50元附近适度维稳控制偏离度，后续走向仍需关注国际美元表现。

“央妈还是蛮守规则的，只是波动幅度比美元小些，导致CFETS(人民币汇率)指数有点弱；汇率弹性会高一点，但趋势性升贬可能性不大。”一外资行交易员称。

分析师也普遍认为，短期人民币贬值预期淡化，利于企业结售汇行为的改善；人民币空头暂时休息，居民资产负债表调整也会放缓。

中国2月代客结售汇逆差环比续降近五成至350亿美元，创四个月新低，显示结售汇渐趋平衡。分析人士指出，2月恰逢国际美元表现偏弱人民币顺势反弹，春节因素交易日减少，再加上节后境内外人民币价差迅速减小甚至倒挂，也缓和境内购汇冲动，跨境资金流出压力明显缓解。

北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.4980元，上日收报6.5210元。今日人民币兑美元中间价报6.4961元，上日中间价为6.5172元。人民币兑美元即期成交额为81.6亿美元，上日半日为65亿美元。

全球汇市方面，周四亚洲盘美元整理跌势，此前曾大幅下挫，因美联储将今年的预期加息次数由四次下调至两次。美元兑避险日圆设法扳回部分跌幅。对美联储收紧政策的预期下降推动亚洲股市上涨，市场人气改善，令日圆走低。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.6677元, 上日尾盘为6.6883元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.4932元, 上一交易日尾盘报6.486元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4996；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）