人民币小幅收跌创两个月新低 客盘结汇大增致成交放量

路透上海/北京5月10日 - 中国人民币兑美元即期周二小幅收跌，中间价亦跌近130点，两者均创两个月新低。交易员称，最新通胀数据对汇市影响有限，中间价随美指走弱，但境内客盘结汇偏多对汇价形成支撑，并与离岸人民币拉开差距。

他们并指出，今日离岸CNH企稳，但与在岸价差仍达近300点。部分资金担心监管层重新将供求关系作为参考重点，可能加大人民币贬值压力，但这似乎是对昨日有关权威人士关于经济论述文章的过度反应，人民币期权隐含波动率仍稳中下行。

“今天境内结汇特别多，（美元）价格就上不去。可能很多出口企业等着用钱，趁着（美元）价格上来就结掉了。”一股份行交易员称，“境外没那么多结汇，（美元）价格就比较高。”

另有外资行交易员称，稳定的汇市环境仍是当前重要工作，相信监管层不会让人民币出现年初那样的波动，“虽然央行的容忍度在提高，但也不愿意看到人民币贬值引发的羊群效应。”

人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，汇率方面，在保持汇率基本稳定的同时，逐步形成以市场供求为基础、双向浮动、有弹性的汇率运行机制。

路透计算的周二CFETS人民币汇率指数现三连升并重返97关口，至97.03，今日人民币对美元、欧元出现下跌，但人民币对日圆等货币出现反弹。另外SDR篮子指数小幅回落至96.24，周一为96.31。

全球汇市方面，日圆周二兑美元跌至近两周低位，此前日本官员警告称已准备好采取措施削弱日圆。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5155 6.5068 -0.13%

中间价 6.5233 6.5105 -0.20%

成交额 224.1亿美元 167.49亿美元

日内波动幅度(pips) 100 日高6.5136 日低6.524

今年以来升贬幅度 -0.34%

2005年汇改以来升贬幅度 27.03%

一年期美元/人民币掉期 +795

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5422 6.5407

一年期NDF 6.698 6.703

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5136；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）