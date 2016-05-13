人民币小幅收贬至两个月低点 两地点差略阔仍延续

路透上海/北京5月13日 - 中国人民币兑美元周五续收贬至两个月低点，中间价则大跌287点至逾两个月新低。交易员称，隔夜欧元、日圆大跌推高美元指数，致今日中间价大幅回落，日内人民币汇价随美指波动，继续走弱。

他们并表示，近日人民币呈现走贬趋势，已感受到一定贬值压力。而离岸人民币的贬值更为明显，两地点差维持在逾200点的较阔水平，显示境外空头在积蓄力量。

“境外可能又有了做空的想法，空头开始行动了。”一股份行交易员称，“央行对人民币对美元贬值的容忍度在提高，但对于点差的容忍不会有太大变化。目前点差还不大，可能还会持续一段时间。”

“最近央行对市场不怎么管，所以市场容易往上走，不过目前市场没有恐慌情绪，结汇购汇都有flow。”另一位股份行交易员表示。

路透计算的周五CFETS人民币汇率指数小幅回落至96.98，结束五连升，今日人民币对美元大幅回落，虽然人民币对欧元和日圆出现回升，但仍无法抵消对美元回落的影响；另外SDR篮子指数亦下跌0.15%至96.29，周四为96.44。

离岸和在岸人民币汇率春节以来一直保持的低偏离度在本周被打破，离岸空头情绪出现升温。但对监管层来说，好不容易营造出的稳定环境断不会拱手让出，将继续保持对空头的足够威慑力，并积极培育市场供求和提升汇率弹性，人民币空头料仍会是“贼心大、贼胆小 ”。

中国央行周五公布数据显示，4月末外币贷款余额同比降幅走阔至13.2%，同期外币存款余额降幅则收窄至1.5%。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周五坚守涨幅，等待今日稍晚公布的美国数据，数据有可能为美元走势定下基调。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5202 6.5122 -0.12%

中间价 6.5246 6.4959 -0.44%

成交额 206.36亿美元 174.85亿美元

日内波动幅度(pips) 134 日高6.5106 日低6.524

今年以来升贬幅度 -0.41%

2005年汇改以来升贬幅度 26.94%

一年期美元/人民币掉期 +805

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.545 6.5493

一年期NDF 6.717 6.7018

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5192；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）