人民币大跌收创四个半月新低 美加息预期升温但市场未见恐慌

路透北京5月30日 - 中国人民币兑美元即期周一放量大贬并跌破6.58关口，收创四个半月新低，中间价更调低近300点刷新逾五年低点，因美联储加息预期升温。不过交易员指出，市场情绪并未因汇价大幅贬值而恐慌，亦未见大行出手维稳，在6.58附近市场自发出清。

他们并表示，近期人民币汇价还将随国际美元波动，不排除继续走弱的可能。尽管上周五美联储主席叶伦的讲话让加息预期继续升温，但美元指数突破96关口还需时日，未来或将出现短暂回调。离岸人民币今日亦大幅走贬，但两地价差相对较窄。

“今天的中间价就是这个位置，根据中间价机制算出来的，市场也是比较认可的。”一股份行交易员称。

另一位股份行交易员则表示，今日市场略偏购汇，自营盘交易较多。

从全天成交量观察，较前两日明显放大，偏购汇的结构亦基本形成；不过市场仍在继续观察央行是否会入场干预，并紧盯大行动向。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.30，较上日微升0.10%，今日人民币对美元中间价大幅下调，但人民币兑欧元、日圆均出现较大涨幅，消化了对美元的跌幅。SDR篮子指数今日微升0.02%至96.37；BIS篮子指数亦微升0.04%至98.57。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦上周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。叶伦的讲话支撑了美联储将于6月或者7月升息的预期。

中国大型投行--中金公司发布报告称，随着美联储加息预期继续升温，人民币汇率弹性加大，但以总体稳定为前提。在第二和三季度，人民币汇率双向波动可能增加，但不会出现大幅调整。

距离美联储6月的议息会议只剩不足三周的时间，美联储加息的预期正在升温，这间接导致了人民币贬值预期的升温和美元流动性的紧张。不过在前美联储达拉斯高级经济学家兼政策顾问王健看来，美联储6月加息的可能性不大，而且年内的加息对人民币也不会有太大的影响。

全球汇市，美元指数周一触及两个月高位，兑日圆触及一个月高位，因美联储主席叶伦发表的讲话助长了联储近期升息的预期。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5825 6.5597 -0.35%

中间价 6.5784 6.549 -0.45%

成交额 196.62亿美元 165.17亿美元

日内波动幅度(pips) 79 日低6.583 日高6.5751

今年以来升贬幅度 -1.35%

2005年汇改以来升贬幅度 25.73%

一年期美元/人民币掉期 630

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5898 6.5664

一年期NDF 6.766 6.735

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5544；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）