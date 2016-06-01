人民币收盘转跌为升挑战年内低点未果 短期料仍偏弱

路透北京6月1日 - 中国人民币兑美元即期周三收盘小涨，盘中一度跌近百点，中间价连三日走贬，并继续刷新逾五年低点。交易员称，早盘美元强势提振客盘购汇需求，加上自营盘亦持有美元多头为主，大幅拉低汇价，但午后人民币测试年内低点6.5956元未果，美元多头开始出脱，止盈盘快速推高汇价，并尽数收复盘中跌幅。

交易员并称，新公布的财新中国制造业PMI影响有限，美联储升息预期仍主导外汇市场走向，客盘购汇情绪略有上升，但未见恐慌情绪，亦并未见监管层干预市场迹象，应是市场自发行为，料在美元加息前，央行有意提前释放贬值压力，周五美国非农数据若强劲，人民币有望挑战年内低点。

“这轮贬值主要是受这一波美元升值影响，国内股市、海外的新兴市场并没有起到推波助澜的作用，（人民币）贬值压力有限。”一外资行交易员指出。

交易员并指出，人民币近期料继续走贬，不排除跌破6.6元的整数关口，不过整体贬值幅度是可控的。如果美元期间有回调，则人民币亦可能会小幅走强。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的今日CFETS人民币汇率指数为97.08，较上日微跌0.07%，主因人民币兑美元中间价继续走弱。路透测算SDR篮子指数报96.22，较上日微升；BIS篮子指数较上日微跌。

财新中国5月制造业PMI连续第二个月小幅回落，显示制造业仍在收缩，一季度经济向好的局面难以延续，经济筑底过程中，政策适当支持必不可少。财新/Markit周三联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)小幅下降至49.2，为三个月新低且已连续15个月收缩，不过，该数据依然是过去近一年来的较高水准。

全球汇市方面，美元兑日圆周三下跌，进一步远离本周初触及的一个月高位，此前美国公布的数据疲软，促使投资人重新思索美联储是否会在6月升息。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5821 6.5846 0.04%

中间价 6.5889 6.579 -0.15%

成交额 219.31亿美元 223.09亿美元

日内波动幅度(pips) 172 日低6.5945 日高6.5773

今年以来升贬幅度 -1.34%

2005年汇改以来升贬幅度 25.74%

一年期美元/人民币掉期 692

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5902 6.5864

一年期NDF 6.7605 6.7508

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5894；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）