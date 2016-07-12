人民币收市逆转微涨 主因午后欧元英镑反弹提供助力

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透北京/上海7月12日 - 人民币兑美元即期周二较上日收盘价小幅上涨，逆转早盘弱势，中间价创出逾五年半新低。交易员称，客盘仍偏购汇，早盘一度走弱，但午后欧元英镑上涨，最终助力人民币微幅收涨。
但他们也指出，由于市场容量有限，而且规则透明，自营盘会根据对第二日中间价的猜测而预留头寸，但交易员指出，如此操作长期看不一定能获利；今天汇市成交依旧活跃，6.7左右有大行身影，但难以判断是否为监管层意愿；短期看客盘仍略偏购汇，人民币短期贬值压力仍存，要关注监管层是否会在6.7元关口支撑出手维稳。
“下午欧元和英镑涨了，即期（美元）就下了一点。其他没什么特殊的，...大行在6.69上面还是会堵一下，但不知道是不是央行。”一中资行交易员称。
交易员预计人民币不会轻易跌破6.7元关口，一方面监管层可能在关键价格附近出手维稳，另一方面近期英镑和欧元等反弹亦为人民币适度提供助力。
此外，市场预计明日人民币中间价料走升200-300点，将缓解人民币贬值压力，而今日尾盘亦有交易员开美元空头，寄望明天人民币中间价走升获利。
中国商务部周二公布，1-6月，中国实际使用外资金额（FDI）4,417.6亿元人民币（折694.2亿美元），同比增长5.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.07%至94.27，脱离记录新低；SDR篮子指数微跌至95.4，BIS篮子指数微升至95.34。
全球汇市方面，日圆兑美元周二触及逾两周低点，兑欧元下跌1%。日本执政联盟周末在参议院选举赢得压倒性胜利，令市场对当局进一步采取经济刺激政策的预期升温，并且支撑了风险偏好。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.685 6.6879 0.04%
中间价 6.695 6.6843 -0.16%
成交额 264.34亿美元 311.41亿美元
日内波动幅度(pips) 103 日低6.6935 日高6.683
2
今年以来升贬幅度 -2.86%
2005年汇改以来升贬幅度 23.81%
一年期美元/人民币掉期 645
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 6.6965 6.707
一年期NDF 6.8404 6.854
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6887；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋/李文科; 审校 林高丽)
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