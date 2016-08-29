路透测算的人民币汇率指数两升一跌 CFETS指数微升至94.09

中国证监会下发新一批10家企业IPO批文 料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海8月29日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.04%至94.09；SDR篮子指数微跌至94.93，BIS篮子指数微升至94.84。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.78%，SDR篮子指数跌3.95%，BIS指数跌6.76%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
人民币CNY=PBOC 6.6856 -368
欧元EURCNY=PBOC 7.483 249
日圆JPYCNY=PBOC 6.5575 563
港元HKDCNY=PBOC 0.8619 -45.5
英镑GBPCNY=PBOC 8.781 -66
澳元AUDCNY=PBOC 5.0461 239
新西兰元NZDCNY=PBOC 4.8335 226
新加坡元SGDCNY=PBOC 4.9121 57
瑞郎CHFCNY=PBOC 6.8387 362
加元CADCNY=PBOC 5.1382 121
林吉特CNYMYR=PBOC 0.6023 3.1
卢布CNYRUB=PBOC 9.6906 -246
泰铢CNYTHB=CFXS 5.1859 -251
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透北京1月13日 - 中国商务部周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元人民币，同比增长5.7%。
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