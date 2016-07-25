路透测算的人民币汇率指数续小升 BIS和SDR指数均上96关口

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透北京7月25日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.10%至95.29；SDR篮子指数微升至96.06，BIS篮子指数亦微升至96.1。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.60%，SDR篮子指数跌2.81%，BIS指数跌5.51%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
人民币CNY=PBOC 6.686 -191
欧元EURCNY=PBOC 7.3273 306
日圆JPYCNY=PBOC 6.2854 160
港元HKDCNY=PBOC 0.8619 -23.4
英镑GBPCNY=PBOC 8.7795 106
澳元AUDCNY=PBOC 4.9944 65
新西兰元NZDCNY=PBOC 4.6791 -116
新加坡元SGDCNY=PBOC 4.914 98
瑞郎CHFCNY=PBOC 6.7651 31
加元CADCNY=PBOC 5.0896 57
林吉特CNYMYR=PBOC 0.6061 19
卢布CNYRUB=PBOC 9.6997 651
泰铢CNYTHB=CFXS 5.2339 -43
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透(TRI.TO)和香港交易所(0388.HK)联合开发的RXY全球离岸人民币指数最新报96.15，较上日微升0.09%；RXY全球在岸人民币指数报96.17，较上日小升0.26%；RXY参考离岸人民币指数报96.16，较上日微升0.09%；RXY参考在岸人民币指数报96.18，较上日小升0.28%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。