人民币放量收贬 两会临预期趋稳料续跌空间有限

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
他们并表示，中间价定价机制微调之后供求关系的影响更为直接和明显，但预计在当前客盘仍偏购汇情况下，大行的维稳动作料难退出，不然年初至今好不容易创造出的双向波动氛围可能被破坏。
“还是区间波动的思维，（美元）到6.88以上有些自营就出来止盈，加上有大行出来卖（美元），汇价蛮平稳的。”一中资行交易员称。
亦有外资行交易员表示，日内购汇不少，但在美元没大动的情况下，CNY不会自己跌破6.9。加上两会临近，汇价不大会出方向。
据路透周一援引三位消息人士报导，人民币兑美元中间价定价机制自当日起微调，缩短了“一篮子货币”的汇率计算时段，令中间价受其他货币涨跌动能的影响降低，理论上属于技术性调整。
全球汇市方面，美元周二上涨，从美债收益率上涨中寻得线索，投资者等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)最近一次会议的会议记录，以寻找关于升息速度的信号。
“每个人都从去年的重大意外中吸取了教训。人们可能不愿承担太大风险。鉴于距离选举还有一段时间，欧元可能进一步承压，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8826 6.8782 -0.06%
中间价 6.879 6.8743 -0.07%
成交额 213.47亿美元 182.33亿美元
日内波动幅度(pips) 80 日低6.887 日高6.879
今年以来升贬幅度 0.97%
2005年汇改以来升贬幅度 20.25%
一年期美元/人民币掉期 1254
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.867 6.8565
一年期NDF 7.1115 7.086
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8855；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2869、6.0654和8.5735。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/杨淑祯)
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