人民币小幅震荡微收升 结汇较多区间运行格局难改

路透上海/北京2月27日 - 人民币兑美元即期周一震荡微收升，中间价则跌逾150点。交易员指出，国际外汇市场均大体稳定，而中国监管层严格审查真实性购汇需求，令投机需求无从下手；另外市场对人民币再度走贬的时机看法分歧，有利于人民币维持区间波动。午后大行结汇偏多，推升汇价。

他们并表示，年初以来离岸汇价持续高于在岸，但近期离岸人民币资金流动性基本平稳，且相关期限隐含波动率均持续回落，表明外部资金亦无意推低人民币汇率。市场关注周二晚间美国总统特朗普新闻会是否会传递出其经济政策的更多细节。

“美元指数挺稳定的，欧元也比较稳定，就人民币在涨。今天看不到特别的消息，可能有人在抛售美元。”一外资行交易员称。

她并表示，去年2-3月期间央行在掉期市场有很多一年期的空头头寸，如果今年不续做，会释放出不少美元流动性。

亦有中资行交易员表示，市场上都没什么交投意愿，外盘不动，源头需求不足也卡了一部分，另外大家也都观望，认为除非有非常舒服的位置才会出手。

监管层对结售汇的真实性审查从未放松，中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。

全球汇市方面，美元兑日圆自稍早所及两周半低位微幅上涨，但兑其他货币难以录得涨幅，投资者静待美国总统特朗普本周讲话，以寻求有关其经济议程的线索。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8714 6.8718 0.01%

中间价 6.8814 6.8655 -0.23%

成交额 189.91亿美元 201.01亿美元

日内波动幅度(pips) 86 日低6.8786 日高6.87

今年以来升贬幅度 1.14%

2005年汇改以来升贬幅度 20.45%

一年期美元/人民币掉期 1330

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8619 6.8505

一年期NDF 7.091 7.0748

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8733；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2648、6.1328和8.5366。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）