强购汇打压人民币收贬 汇价跌破6.9关口至近一月新低

路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。

他们并指出，近期不管是监管层压缩市场波动区间，还是过滤部分中间价，亦或是离岸市场不时抽紧人民币流动性，包括在实操层面仍强调购汇的真实性审查等，这一系列举措共同帮助市场稳定预期，并将继续接受来自美联储后续加息预期的考验。市场关注本周日法国大选对欧元的影响。

“今天购汇特别强，可能是企业客户购汇，汇价重回6.9了，离岸也跌了不少。”一中资行交易员称，“不过短期汇价不会大动的。”

亦有外资行交易员称，当前汇价横盘走势也印证了监管层说的人民币没有大幅贬值的空间，对美元相对稳定，市场的揣测和反应也会相对小一些。

全球汇市方面，欧元周五触及六个月高位，但在本周末法国大选最后一轮投票来临之前，还是没能升破1.10美元。与此同时，油价下跌打压澳元和加元至新低。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9 6.8968 -0.05%

中间价 6.8884 6.8957 0.11%

成交额 271.87亿美元 263.24亿美元

日内波动幅度(pips) 77 日低6.9007 日高6.893

今年以来升贬幅度 0.72%

2005年汇改以来升贬幅度 19.95%

一年期美元/人民币掉期 1230

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.9035 6.8935

一年期NDF 7.0895 7.0923

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8986；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5666、6.1464和8.9246。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）