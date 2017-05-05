强购汇打压人民币收贬 汇价跌破6.9关口至近一月新低

中国国家电网决定收购希腊电网商ADMIE的24%股权
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
他们并指出，近期不管是监管层压缩市场波动区间，还是过滤部分中间价，亦或是离岸市场不时抽紧人民币流动性，包括在实操层面仍强调购汇的真实性审查等，这一系列举措共同帮助市场稳定预期，并将继续接受来自美联储后续加息预期的考验。市场关注本周日法国大选对欧元的影响。
“今天购汇特别强，可能是企业客户购汇，汇价重回6.9了，离岸也跌了不少。”一中资行交易员称，“不过短期汇价不会大动的。”
亦有外资行交易员称，当前汇价横盘走势也印证了监管层说的人民币没有大幅贬值的空间，对美元相对稳定，市场的揣测和反应也会相对小一些。
全球汇市方面，欧元周五触及六个月高位，但在本周末法国大选最后一轮投票来临之前，还是没能升破1.10美元。与此同时，油价下跌打压澳元和加元至新低。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.9 6.8968 -0.05%
中间价 6.8884 6.8957 0.11%
成交额 271.87亿美元 263.24亿美元
日内波动幅度(pips) 77 日低6.9007 日高6.893
今年以来升贬幅度 0.72%
2005年汇改以来升贬幅度 19.95%
一年期美元/人民币掉期 1230
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.9035 6.8935
一年期NDF 7.0895 7.0923
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8986；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5666、6.1464和8.9246。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
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