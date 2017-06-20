人民币大幅收贬创月内最低 收盘前遭维稳缩减跌幅

路透北京6月20日 - 人民币兑美元即期周二收跌近百点，并创6月以来最低。交易员称，人民币中间价下滑幅度有所过滤，引发逢低购汇盘；午后汇价明显走弱一度跌至6.8369，但收盘前遭遇维稳，跌幅迅速缩减。

他们并指出，6月整体而言购汇会相对多一些，油盘加上股息购汇等都会提振购汇需求，不过美指并没有明显趋势性走强，加上之前中国监管层维稳预期已经在市场基本达成一致，市场预期在6.83附近或将陆续出现结汇盘，短期人民币汇价走弱区间有限。

“今天这样的走势是市场不给央妈面子，跌了200多点，肯定要干预了啊。”一中资行交易员称。

他并指出，今天有客户大量远期购汇，午后有中资大行在即期市场购汇以锁定风险，进而打压汇价快速走贬，收盘前遭遇维稳，汇价跌幅迅速收窄逾百点。

全球汇市，美元指数周二触及三周高点，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)一位有影响的官员称，通胀率应会随薪资上升反弹，这支持了有关美联储将继续升息的预期。

“杜德利的讲话通常代表美国联邦公开市场委员会(FOMC)的主流观点，这便是美元上涨的主因，”德国商业银行分析师Thu Lan Nguyen称，“埃文斯更偏鸽派，但他就是以鸽派而闻名。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8265 6.817 -0.14%

中间价 6.8096 6.7972 -0.18%

成交额 236.44亿美元 287.15亿美元

日内波动幅度(pips) 164 日低6.8369 日高6.8205

今年以来升贬幅度 1.80%

2005年汇改以来升贬幅度 21.24%

一年期美元/人民币掉期 1200

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8273 6.8282

一年期NDF 6.996 6.993

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8321；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6166、6.1171和8.7019。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）