人民币连七日收贬再刷月内新低 年中购汇高峰影响持续

路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。

不过他们表示，在逆周期因子的影响下，美元指数对人民币汇价的影响力趋弱，亦同时放缓了大量购汇需求带来的人民币贬值影响，近期人民币汇价走弱步子小，节奏慢，后期尽管仍有购汇需求尚未释放，但人民币走弱的幅度料不会太大。

“最近市场在不断试探央妈底线，购汇很强，每天收盘前大行都会出来打一波，今天的底线明显是6.84。如果央妈不再强劲拉一波升值，可能近期人民币就每天50-100点的走贬。”一中资行交易员称。

他并称，这个位置已经有自营开始空美元了，因为美元不动但人民币走跌，汇价可能已接近监管层容忍底线，担心市场会有异动。

今日人民币兑美元最低报6.8435元，较本月高点下跌达500点。

亦有外资行交易员指出，7月份还会有比较多的购汇盘出来，6-7月是传统的购汇季节，但从逆周期因子的影响来看，还是缓和了人民币走弱的幅度和节奏。

全球汇市方面，美元周五兑主要货币跌至四日低点，欧元受最近公布的强劲数据提振上涨。交易员寄望下周美国公布的通胀数据提供美联储利率政策方面的线索。

“虽然大多数美国指标都值得关注，但真正影响美元走势的是薪资和通胀相关数据，以及两周后的非农就业数据，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji称。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8387 6.8307 -0.12%

中间价 6.8238 6.8197 -0.06%

成交额 242.07亿美元 248.63亿美元

日内波动幅度(pips) 84 日低6.8435 日高6.8351

今年以来升贬幅度 1.62%

2005年汇改以来升贬幅度 21.02%

一年期美元/人民币掉期 1221

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.838 6.8371

一年期NDF 7.0005 7.0065

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.84；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6422、6.1467和8.7026。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）