（更正）人民币兑美元收涨创逾七个半月新高 汇率新均衡位置明显上移（6月29日）

（更正：内文首段本周四个交易日已经累积上涨“1,400点”有误，应为“600点”。）

路透北京/上海6月29日 - 人民币兑美元即期周四收盘大涨逾200点创逾七个半月新高，为连续第四日收涨，盘中则一度大涨270点至6.7722元，为去年11月9日以来新高；中间价亦升至两周高点。本周四个交易日已经累积上涨600点。

交易员指出，借助美元指数连续下行，欧元等非美货币走升之际，今日上午大行再现大单结汇，部分自营和客盘跟随结汇，带动人民币汇价放量大涨，不过其中客盘力道有多大仍不好判断，市场预计短期人民币仍有上行空间。经过几日拉涨，人民币汇价的新均衡位置已明显上移至6.78-6.80附近，今后仍需密切关注大行动向。

他们并表示，近期人民币汇率连续反弹，和美元指数弱势表现相符，人民币汇率指数则相对稳定；“汇率指数稳定+双边汇率弹性上升”组合或是监管希望的形式，企业应合理对冲汇率风险。

“其实流动性不好，双边点差大，除非做做隔夜，日内很难做了，...后面怎么走还得看大行的态度吧。”一中资行交易员称。

一外资行交易员指出，要密切关注大行指引，同时关注客盘中累积的结汇盘是否有进一步激发出来，这两天肯定已经有客盘结汇力道出现了，但应该还不是大规模的。

招商银行外汇首席分析师李刘阳最新观点认为，人民币短期内涨势凶猛，主要得益于美元汇率的走弱。预计人民币兑美元短期仍有上行空间，在月末前回到6.75的可能性不容小觑。随着参考一篮子货币变动愈发深入人心，汇率的短期变动将变得越来越有随机性。

而6月以来，人民币汇率CFETS指数基本维持在92.95-93.30区间横向整理；同期美元指数则出现大幅回落，人民币兑美元双边汇率探底反弹。

全球汇市方面，欧元兑美元周四升逾1.14美元，至略低于14个月的最高水准，欧洲央行消息人士试图淡化欧洲央行总裁德拉吉本周讲话中的信息，但被市场当做耳边风。欧元创下逾一年来最大三日涨幅，令美元指数跌至去年10月以来最低水平，市场中一些美元最强有力的支持者称美元的涨势到头。

U.S. Bancorp Wealth Management首席投资官Bill Northey称，美元跌势“广泛，因市场人士重新评估各大央行退出宽松政策的相对速度，...欧洲央行与英国央行的步伐可能比之前更快，美国通胀持续偏低，可能促使美联储重新评估其步伐。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7787 6.7992 0.30%

中间价CNY=SAEC 6.794 6.8053 0.17%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 221.75亿美元 185.48亿美元

日内波动幅度(pips) 244 日低6.7966 日高6.7722

今年以来升贬幅度 2.52%

2005年汇改以来升贬幅度 22.10%

一年期美元/人民币掉期 1180

cny1y=Cfxs

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.7875 6.8026

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.9555 6.98

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7789；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7328、6.0371和8.7914。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）