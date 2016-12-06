经济日益自信开放促人民币资产全球吸引力增强--人民日报海外版

路透北京12月6日 - 人民日报海外版周二发表分析文章称，近期国际市场“黑天鹅”事件频发，而中国经济日益自信开放，这些均将增加海内外投资者对人民币资产的需求，人民币资产自身所具备的避险特征也将显著提升。

题为“人民币资产全球吸引力增强”的文章并称，深港通开通能够为海外投资者自由配置人民币资产提供便利渠道，亦将提升人民币资产吸引力。

文章援引分析人士指出，虽然中国经济还存在政府角色过重、区域发展不均衡、民间经济动能有待提高等诸多问题，但差距就是潜力；只要落实好深化改革部署，潜力就能变成红利，人民币资产的风险收益比就能吸引更多海外投资者。

同时，深港通开通对不仅能促进中国金融市场发展，而且能够为海外投资者自由配置人民币资产或今后变现提供了更便利的渠道，将明显提升人民币资产的吸引力。

针对国内日益关注非人民币资产的现象，文章认为，这主要是因为国内居民过去大多只有人民币资产，而随着财富增加和投资意识的提高，国内市场并不希望把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。

实际上，就理财、楼市、股市等投资收益来看，人民币资产收益率依然要显著好于国外，人民币资产吸引力的提升也必将成为趋势。

商务部数据显示，今年1-10月，美国、欧盟28国对华投资同比分别增长79.8%和41.5%，英国、德国、卢森堡和瑞典对华投资同比大幅增长119.9%、86%、154.2%和52.6%。此外，也有分析人士提醒，中国黄金储备的不断增长也有助于提升人民币资产的避险属性。（完）