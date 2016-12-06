经济日益自信开放促人民币资产全球吸引力增强--人民日报海外版

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月6日 - 人民日报海外版周二发表分析文章称，近期国际市场“黑天鹅”事件频发，而中国经济日益自信开放，这些均将增加海内外投资者对人民币资产的需求，人民币资产自身所具备的避险特征也将显著提升。
题为“人民币资产全球吸引力增强”的文章并称，深港通开通能够为海外投资者自由配置人民币资产提供便利渠道，亦将提升人民币资产吸引力。
文章援引分析人士指出，虽然中国经济还存在政府角色过重、区域发展不均衡、民间经济动能有待提高等诸多问题，但差距就是潜力；只要落实好深化改革部署，潜力就能变成红利，人民币资产的风险收益比就能吸引更多海外投资者。
同时，深港通开通对不仅能促进中国金融市场发展，而且能够为海外投资者自由配置人民币资产或今后变现提供了更便利的渠道，将明显提升人民币资产的吸引力。
针对国内日益关注非人民币资产的现象，文章认为，这主要是因为国内居民过去大多只有人民币资产，而随着财富增加和投资意识的提高，国内市场并不希望把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。
实际上，就理财、楼市、股市等投资收益来看，人民币资产收益率依然要显著好于国外，人民币资产吸引力的提升也必将成为趋势。
商务部数据显示，今年1-10月，美国、欧盟28国对华投资同比分别增长79.8%和41.5%，英国、德国、卢森堡和瑞典对华投资同比大幅增长119.9%、86%、154.2%和52.6%。此外，也有分析人士提醒，中国黄金储备的不断增长也有助于提升人民币资产的避险属性。（完）
(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。