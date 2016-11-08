人民币不具备大幅贬值基础 美国大选影响不应被夸大--人民日报

路透北京11月8日 - 人民日报海外版周二刊登热点聚焦称，美国大选结果对人民币走势的影响不应被夸大。加入SDR后，汇率相对稳定的人民币也符合包括美国在内各经济体的利益。因此，人民币尽管在一定时期内会有波动，但并不具备大幅贬值的基础和可能。

上述报道称，有观点认为，如果希拉里当选，美元将大幅反弹走强，人民币会继续走低；而如果特朗普当选，则其在贸易问题上的立场可能引发贸易摩擦，进而给人民币带来巨大的贬值压力。对此专家指出，无论谁当选，美国的经济政策都将致力于维护其本国利益；另一方面，中国经济转型、升级和开放的稳健步伐，为人民币长期坚挺提供了根本支撑。

路透/益普索最新民调显示，希拉里在全国范围内领先特朗普5个百分点，希拉里的支持率为44%、特朗普为39%。这项民调访查的是普通选民对候选人的支持度，而非选举人团对候选人支持率。

报道援引中国国际经济交流中心副研究员张焕波称，长期来看，贸易投资便利化及全球化依然是不可逆的历史潮流，这也符合包括美国在内的所有国家的利益。而目前人民币围绕均衡汇率双向波动的特征越来越明显，没有必要过度夸大美国大选结果对人民币的影响。

“从前三季度数据来看，中国经济企稳向好的趋势更加明显，这对于人民币保持坚挺无疑是个有力的支撑。”张焕波称。

他并表示，一方面，中国的货币政策一直比较稳健，并没有像美欧日等经济体那样推出量化宽松；另一方面，加入SDR后，汇率相对稳定的人民币也符合包括美国在内各经济体的利益。因此，人民币尽管在一定时期内会有波动，但并不具备大幅贬值的基础和可能。

中国外汇交易中心最新发布的10月末CFETS人民币汇率指数较9月末上涨0.16%；参考国际清算银行（BIS）货币篮子和国际货币基金组织特别提款权（SDR）货币篮子的人民币汇率指数也分别较9月末上涨0.34%和0.49%，人民币对一篮子货币汇率继续保持基本稳定。

中国货币网上周刊载特约评论员文章称，从下一阶段来看，根据历史经验，美联储加息预期往往在很大程度上会被市场提前消化，未来美元走势有较大不确定性，在既有的人民币汇率形成机制下，人民币对美元汇率将继续双向浮动、有升有贬。（完）