人民币不具备大幅贬值基础 美国大选影响不应被夸大--人民日报

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月8日 - 人民日报海外版周二刊登热点聚焦称，美国大选结果对人民币走势的影响不应被夸大。加入SDR后，汇率相对稳定的人民币也符合包括美国在内各经济体的利益。因此，人民币尽管在一定时期内会有波动，但并不具备大幅贬值的基础和可能。
上述报道称，有观点认为，如果希拉里当选，美元将大幅反弹走强，人民币会继续走低；而如果特朗普当选，则其在贸易问题上的立场可能引发贸易摩擦，进而给人民币带来巨大的贬值压力。对此专家指出，无论谁当选，美国的经济政策都将致力于维护其本国利益；另一方面，中国经济转型、升级和开放的稳健步伐，为人民币长期坚挺提供了根本支撑。
路透/益普索最新民调显示，希拉里在全国范围内领先特朗普5个百分点，希拉里的支持率为44%、特朗普为39%。这项民调访查的是普通选民对候选人的支持度，而非选举人团对候选人支持率。
报道援引中国国际经济交流中心副研究员张焕波称，长期来看，贸易投资便利化及全球化依然是不可逆的历史潮流，这也符合包括美国在内的所有国家的利益。而目前人民币围绕均衡汇率双向波动的特征越来越明显，没有必要过度夸大美国大选结果对人民币的影响。
“从前三季度数据来看，中国经济企稳向好的趋势更加明显，这对于人民币保持坚挺无疑是个有力的支撑。”张焕波称。
他并表示，一方面，中国的货币政策一直比较稳健，并没有像美欧日等经济体那样推出量化宽松；另一方面，加入SDR后，汇率相对稳定的人民币也符合包括美国在内各经济体的利益。因此，人民币尽管在一定时期内会有波动，但并不具备大幅贬值的基础和可能。
中国外汇交易中心最新发布的10月末CFETS人民币汇率指数较9月末上涨0.16%；参考国际清算银行（BIS）货币篮子和国际货币基金组织特别提款权（SDR）货币篮子的人民币汇率指数也分别较9月末上涨0.34%和0.49%，人民币对一篮子货币汇率继续保持基本稳定。
中国货币网上周刊载特约评论员文章称，从下一阶段来看，根据历史经验，美联储加息预期往往在很大程度上会被市场提前消化，未来美元走势有较大不确定性，在既有的人民币汇率形成机制下，人民币对美元汇率将继续双向浮动、有升有贬。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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