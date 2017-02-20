人民币汇率稳定性明显增强 鼓吹大幅贬值存在误导--人民日报

路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。

题为“人民币稳定大局不会改变”的该热点聚焦文章并指出，判断一国货币汇率的总体走势，不能脱离该国经济走势这一根本基础。中国经济已为人民币提供了足够坚强后盾，2017年首月，制造业PMI、进出口、CPI及PPI等指标暖意浓浓。

“对人民币而言，中国经济发展如何对其稳定与否至关重要。只要中国经济能够继续企稳向好，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定就能获得有力支撑。”文章援引中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军称。

文章并指出，在宏观经济提供充分支撑的基础上，金融市场对外开放持续推进、稳健中性的货币政策及仍然充足的外汇储备等因素将进一步巩固人民币稳定大局。

中国央行国际司司长朱隽日前在接受媒体专访时表示，当前中国国际收支不属于严重失衡，不认同人民币会经历巨大调整的观点。（完）