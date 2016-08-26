中国外汇交易中心新增人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率

路透上海8月26日 - 中国外汇交易中心官方网站称，自8月25日起开始每天两次公布人民币对欧元、日圆和英镑参考汇率；人民币将于今年10月起正式纳入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）。

周四早间11点外汇交易中心公布的首批参考汇率分别为：欧元/人民币：7.5031，100日圆/人民币：6.6275，英镑/人民币：8.8038，同一时点的美元/人民币参考汇率：6.6565。下午15点公布的欧元/人民币、100日圆/人民币、英镑/人民币和美元/人民币的参考汇率分别为：7.4990、6.6277、8.7952和6.6569。

分析人士认为，外汇交易中心公布这三个货币对的参考汇率，也是完善SDR计价债券交易、结算的重要一步。

此前世行称，其将在中国发行的SDR债券将被称为“木兰债”，或为三年期固定票息产品，票息将于下周公布；首期规模不超过5亿SDR（约46亿元人民币），并于10月1日前发行。SDR债券的交割、付息和兑付均按相应的汇率用人民币结算。

根据IMF官方网站提供的数据，8月25日，1个单位SDR相当于1.404602美元，或者1美元=0.711945SDR。10月启动的新SDR货币篮子中，五种货币的权重分别为：美元41.73%，欧元30.93%，人民币10.92%，日圆8.33%，英镑8.09%。

外汇交易中心去年8月24日起每个交易日五个时点在中国货币网公布人民币对美元等货币参考汇率，今年1月4日延长外汇交易时间后增加公布七个时点人民币对美元参考汇率。

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